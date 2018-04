En su furioso descargo contra Mirtha, Mauro Viale tildó de "pelotudo" a su propio hijo

Pero la furia de Mauro fue un poco más allá y hasta terminó insultando a su propio hijo, Jonatan Viale.

“El domingo anterior ella estaba feliz de la vida. Habían hecho mierda a todo el mundo pero no se habían dado cuenta. Se dio cuenta después el lunes. Claro, como tiene 90 años, se dio cuenta después cuando todos lo dijeron", disparó el conductor de A24.

“Todo eso forma parte de lo que ustedes tienen que saber. Soy yo el malo que les dice la verdad pero así fui toda la vida, bastante pelotudo que les marca estos momentos. Y después la Legrand le dice a Jonatan ‘pero tu papá no me quiere ¿no?’. Y el otro va y le miente y dice ‘papá la adora’, un pelotudo, mentiroso“, sentenció Mauro.

En tanto, Jorge Rial puso la lupa sobre Nacho Viale. “Le fue muy bien a Mirtha que calculo que con 10 puntos y con la mentalidad de Nacho que es 'hagamos cualquier cosa por el rating', calculo que se tendrán que mandar una cagada por fin de semana así la abuela pide disculpas después. La humillación de Mirtha midió. Encontraron la vuelta, calculo que Nacho seguirá humillando a su abuela de acá a fin de año para lograr dos dígitos. Porque el sábado finalmente Mirtha tuvo que pedir disculpas”, expresó el conductor en la emisión de hoy de Intrusos.

“Uno se conmueve, porque no es fácil para una mujer con la trayectoria de Mirtha, a esta altura de su carrera y de su vida, tener que pararse frente a una cámara y pedir disculpas. Vos le podés creer o no le podés creer. Si le creo, me abre la puerta a un quilombo. Porque ella en un momento dijo que no la quería llevar. Y era lógico porque nada tenía que ver con esta causa. ¿Por qué le insistieron tanto, por qué tanta desesperación por llevarla? ¿Por qué Nacho, que es el productor y el responsable de todo esto, insistió tanto, incluso contra la voluntad de Mirtha?”, se preguntó el chimentero. "¿Qué se jugó? ¿Que vuelto se cobró? ¿Qué favor se devolvió? todos hablan de una opereta", añadió filoso y lanzó: Ahora, ¿Mirtha es tan influenciable? Cuántas veces se le habrá pedido algo y se negó y no lo hizo, porque es una estrella".

“Es su abuela, es sangre de su sangre. Hoy Nacho es un productor que se basa en dos cosas, un teléfono y su abuela. Y sin embargo puso a su abuela, a la sangre de su sangre, en este momento de pedir disculpas. Tendría que haber estado Nacho al lado, bancando la parada”, remató Rial.

Por su parte, Luis Majul le dijo públicamente a La Chiqui: “Le pediría a la señora que, si su arrepentimiento es sincero, no se ponga en el lugar de la víctima; porque las víctimas son los chicos abusados y, en segundo lugar, en medio de este embrollo, las segundas víctimas son las personas que fueron mencionadas y ensuciadas sin ninguna prueba, sin ninguna evidencia, sin ningún documento”.

Además, el conductor se comprometió a tomar nota de la bochornosa experiencia. “Es posible que este escándalo con marca de la tv basura nos sirva de lección a todos, me incluyo. En nuestro caso aprendimos algo, a partir de ahora en los programas que yo esté a cargo no le vamos a dar cabida a quienes achaquen nombres, si esos apellidos no están en los expedientes”.

