Mirtha Legrand hizo su descargo por la polémica mesa con Natacha Jaitt

A las 22 horas en punto, la diva abrió La Noche de Mirtha (por El Trece) utilizando el espacio para hacer su descargo sobre una supuesta operación que se habría hecho en su programa, el sábado pasado.

En una de las semanas más duras de su carrera profesional, Legrand hizo una apertura atípica. “No vamos a presentar ni ropa ni bijouterie ni nada. He escrito unas palabras porque temía que me traicionara la emoción. Quiero hablarles con el corazón y decirles lo que siento”, empezó la conductora, en un tono muy serio.

"En primer lugar, quiero pedir disculpas a las personas que han sido mencionadas y se pueden haber sentido agraviadas o difamadas por las expresiones vertidas por una invitada en mi programa del sábado pasado", afirmó.

"Esas expresiones no son compartidas por mí, en absoluto, ni por mi producción ni por este canal, y corre exclusivamente por cuenta y responsabilidad de quien las dijo", agregó, al leer una carta que preparó especialmente para expresar al aire.

Por último, Mirtha dijo: "No sé lo que son las operaciones. Yo no entiendo nada de todo eso. Nuestra mesa no está al servicio de nadie, ni a ningún sector en particular. Sólo nos debemos a nuestro público que nos sigue cada fin de semana año tras año. Que toda esta alteración mediática no nos haga perder el foco de la denuncia de abusos de niños y jóvenes donde la Justicia tiene un rol importantísimo".