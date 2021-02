Encontraron muerta a Kasia Lenhardt, ex novia del futbolista Jerome Boateng

Murió una semana después de que Jerome diera una entrevista en la que dijo que su relación había terminado. "Dijo cosas muy desagradables sobre Kasia. Ella estaba muy disgustada por ello", agregó esa fuente.

Su muerte fue confirmada el miércoles por la amiga de la modelo Sara Kulka, que le rindió homenaje en un críptico post de Instagram que decía: "Espero que la verdad salga a la luz. Sé lo mucho que deseaba que lo hiciera".

Kasia, de origen polaco y de nombre real Katarzyna, llevaba 15 meses saliendo con Boateng, de 32 años, antes de que su relación se terminara el 2 de febrero, lo que desencadenó una fuerte pelea en la que la pareja intercambió fuertes mensajes a través de las redes sociales y la prensa.

Boateng había acusado a Kasia de sabotear su relación con su ex novia Rebecca y su familia antes de que empezaran a salir, y de chantajearle para que siguiera con ella.

Por su parte, Kasia -que llevaba el nombre del futbolista tatuado en su cuerpo- tildó a su ex de "demonio" y prometió "hablar" y "defenderse" una vez recuperada de la ruptura.

Pocas horas antes de ser encontrada muerta, Kasia había publicado en Instagram hablando de un "nuevo capítulo" en su vida.

Su familia la llora y Boateng se defiende

En tanto, los padres de la modelo relataron el miércoles su tristeza por la repentina muerte de su hija.

En un comunicado dijeron: 'Es con gran consternación y tristeza que debemos confirmar la inesperada muerte de nuestra hija Kasia el 9 de febrero de 2021. "Les agradecemos la abrumadora simpatía, pero al mismo tiempo les pedimos que se abstengan de hacer expresiones de dolor para que podamos encontrarnos en estas horas difíciles".

También lloró la modelo Lovelyn Enebechi, que había participado en el programa de televisión Germany's Next Top Model, donde Kasia también alcanzó la fama. "¡Descansa en paz! Maravillosa y gran persona, te echo de menos y estoy increíblemente triste", escribió en Instagram y siguió: "Me hubiera encantado despedirme de ti y no puedo expresar con palabras lo mucho que te extraño, ¡nunca te olvidaré! Le deseo mucha fuerza a tu familia".

Boateng, que ahora juega en el Bayern de Múnich, fue el primero en anunciar la ruptura después de que Kasia diera por perdido su Mini en un accidente en Berlín el 5 de enero, y los medios de comunicación alemanes informaran de que superaba el límite de alcohol.

Kasia Lenhardt instagram

El deportista dijo que iba a "asumir la responsabilidad y actuar en interés de mi familia", al tiempo que pedía disculpas "a todos los que he perjudicado, especialmente a mi ex novia y a nuestros hijos".

En una entrevista concedida al diario alemán Bild, Boateng acusó a Kasia de chantajearle con falsas acusaciones de maltrato doméstico, al tiempo que afirmaba que ella tiene un enorme" problema con el alcohol. Admitió haber engañado a su ex Rebecca Silvera con Kasia, pero dijo que ella también era controladora y abusiva. En este sentido, expresó: "Kasia se convirtió en mi novia rompiendo la relación con mi ex novia Rebecca y mi familia y chantajeándome. Así que decidí seguir con Kasia e intentar que funcionara. Incluso hacer pública la relación con ella se debió a la presión de Kasia para hacerlo. No fue cosa mía. Durante nuestra relación, Kasia me amenazó a menudo con destruirme. Amenazó con arruinar mi carrera e incluso con hacer que perdiera a mis hijos. Dijo que lo haría acusándome de haberla golpeado. Sabía que la madre de mis hijos me acusó de lo mismo y que tenemos un pleito por ello".

Por último, aclaró: "Kasia se puso en contacto con la madre de mis hijos y dijo que la ayudaría en los tribunales. Todo para destruirme".

De esta forma, llegó a afirmar que la modelo utilizó perfiles falsos en las redes sociales para atacarle y 'difundir mentiras'. "Espero que reciba la ayuda que necesita urgentemente", añadió.

Pero Kasia contraatacó diciendo que, de hecho, había terminado la relación por las "mentiras e infidelidades constantes" de Boateng.

En un último golpe de efecto, Kasia tildó a Boateng de "demonio" y dijo: "Hablaré sin duda, pero tengo que serenarme. Por favor, denme tiempo. Me defenderé. Porque nunca me han engañado, utilizado y mentido tanto. Denme un momento".

En el momento de la muerte de Kasia, Boateng se encontraba en Qatar jugando con el Bayern en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. El equipo ganó la semifinal el lunes por la noche por 2-0 contra el Al Ahly SC egipcio, y debe jugar la final mañana.

Sin embargo, Boateng no estará disponible después de haber solicitado regresar a Múnich, y el entrenador Hansi Flick ha declarado que no jugará "hasta nuevo aviso".

Kasia saltó a la fama en el programa de televisión Germany's Next Top Model, donde apareció en 2012, quedando en cuarto lugar en la competición. Dejó un hijo, Noah, que se cree que tiene cinco años y que nació de una pareja anterior de la que se separó hace tres años.

Un portavoz de la policía de Berlín dijo: "Ayer, alrededor de las 20:30 horas, hubo una operación policial en Charlottenburg por sospecha de suicidio. Se encontró una persona sin vida en la vivienda. No hay indicios de la participación de terceros".

Boateng tiene una larga y problemática historia con las mujeres de su vida, y actualmente está envuelto en un juicio con Sherin Senler -la madre de sus hijas gemelas- por denuncias de que la agredió en 2018.