El fiscal que investiga el caso tratará de establecer quién era el responsable del bolso en el que se trasladaban las armas. En caso de poder hacerlo, quien sea identificado será acusado por el delito de tenencia de armas, de lo contrario la causa se circunscribirá sólo a la obstrucción de las vías de comunicación.

El incidente entre las personas vinculadas al gremio de la construcción se produjo en el marco de un conflicto originado en el reclamo de puestos de trabajo para un nutrido grupo de obreros que fueron cesados en sus puestos en los yacimientos de Vaca Muerta. Esa situación devino de la finalización de una serie de obras que demandaron una gran cantidad de empleados durante un limitado lapso de tiempo.

Los desocupados protagonizaron un corte de ruta desde las cinco de la mañana de ayer, que se extendió durante unas cinco horas. Esta tarde se desarrolló una reunión entre representantes de la Uocra y jefes de personal de algunas empresas para explorar la posibilidad de incorporar a los desocupados.

La desocupación acabó con la calma en la Uocra

La finalización de algunos planes de obra en el bloque Fortín de Piedra, el yacimiento que más empleo dio a los obreros de la construcción el último año y medio en Vaca Muerta, tiene más incidencia que una interna sindical en el conflicto que se planteó en Añelo con la Uocra.

Sobran albañiles. Ahí está la clave. Tanto para entender las protestas en las rutas y los portones de ingreso de empresas petroleras y de servicios como para descifrar cualquier pelea entre delegados sindicales.

La Uocra neuquina tiene un prontuario con antecedentes violentos en cantidad. En el último tiempo no hubo cruces a tiros ni tanto ruido. Se puede adjudicar la calma al liderazgo de algún dirigente sindical. Aunque sería un error no considerar como fondo de la cuestión la intensiva incorporación de obreros de la construcción de Techint en el yacimiento Fortín de Piedra, propiedad de su subsidiaria Fortín de Piedra. Durante algunos meses hubo más demanda de albañiles que desocupados de la construcción en la provincia. A fines del año pasado, Techint empezó a reducir su plantel de constructores por la finalización de obras. Desde el 20 de diciembre hubo 700 cesados. Alrededor de 300 no se reinsertaron. La semana que viene cesarán a otros 500 constructores. La crisis llegó para quedarse, a menos que la dirigencia política y los líderes empresarios le encuentren una vuelta a la utilización de los desocupados. La salida es política.

