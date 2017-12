Encontró su plata en la calle, la buscó por Facebook y se la devolvió

Bianca Urweider es una estudiante de 17 años que pasó a cuarto año en el Cem 15 de Cipolletti, y en sus ratos libres vende ropa a pedido para ayudar a su familia. El martes por la tarde cobró 800 pesos por una venta que había realizado y al volver a su casa, en bicicleta, perdió el dinero. No se dio cuenta hasta que llegó a destino.

Cualquiera hubiese pensado que era plata perdida. Ella lo pensó, pero al ver que en su cuenta de facebook un hombre le enviaba una solicitud porque había encontrado un dinero en la calle y el comprobante de venta con sus datos, no dudó de su honestidad y aceptó el contacto.

“Enseguida se contactó conmigo. Me buscó por Facebook y me dijo que me quede tranquila, que tenía mi dinero y me lo iba a devolver. Fue muy amable y respetuoso”, dijo Bianca.

Como ella no tenía movilidad para ir hasta su casa del barrio Antártida Argentina, él se ofreció a acercarle el dinero hasta las calles Belgrano y Brown, donde Bianca vive con su familia. Al cabo de unas horas, la joven lo vio venir con toda su familia, y cuando pudo conocerlos, porque todos se bajaron del auto para darle el dinero, Bianca recordó que les dijo: “Me salvaron, se vienen las fiestas y con este dinero quería comprarle algo a mi sobrinito (de dos años)”.

Ella nunca imaginó que pudiese recuperar lo perdido porque la situación económica no está bien. “Otro hubiese tirado el papel con mis datos, y se quedaba con el dinero”, acotó. Por eso, como gesto de agradecimiento hacia esta familia, de apellido Carcamo, quiso dar a conocer lo que habían hecho en las redes sociales para que la gente sepa de la honestidad de estas personas.