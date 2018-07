“Encontramos a los 13 sanos y salvos”, anunció Narongsak Osottanakorn, gobernador de la provincia de Chiang Rai, entre los gritos de entusiasmo de los socorristas y los periodistas. Pero la evacuación no se llevará a cabo inmediatamente, precisó el gobernador, quien dirige el dispositivo de rescate del que participan rescatistas de varios países. Los socorristas permanecerán dentro de la cueva con ellos hasta que estén en condiciones de recorrer los más de 3 kilómetros que los separan de la salida de la cueva Tham Luang Nang Non, inundados en parte. “Les llevaremos comida, pero no estamos seguros de que puedan alimentarse, ya que no comen desde hace mucho. También llevaremos a un médico que sepa bucear”, añadió.

En las últimas horas, las autoridades habían anticipado avances significativos por un pasadizo clave para llegar al lugar donde creían que estaban los chicos, una isleta conocida como playa de Pattaya o Pattaya Beach en la cavidad central de la cueva, y a la que los equipos de rescate no habían logrado acceder hasta ahora. El grupo fue hallado justamente a 400 metros de esa entrada.