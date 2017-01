Enfermera denunció al director de Diversidad

Neuquén.- “No me pegues, no me pegues, le empecé a decir. En ese momento, él sale, cierra la puerta de la habitación y me sigue empujando y pateando, me pegó en la panza”, sostuvo Elena Briceño, la enfermera de la clínica Pasteur que denunció a Andrés Urrutia, director de Diversidad de la provincia, por agredirla estando embarazada de tres meses y medio.

El episodio fue el domingo, a las 18:30, en la habitación de la clínica donde se encuentra internado el padre del funcionario. “El papá de Urrutia no era mi paciente”, aclaró la enfermera de 25 años y relató que el funcionario público fue dos o tres veces a pedir la merienda para su padre porque no se la habían llevado.

“Una de las tantas veces que vino a reclamar estaba yo, la encargada de su sector no estaba”, recordó la joven embarazada.

“Le digo que su enfermera ya llamó a la cocina, que no podía hacer nada, que tenía que tener un poco de paciencia”, aseveró Briceño.

“Ustedes tienen que hacer algo, al final no sirven para una mierda”, refirió la enfermera sobre lo que le dijo el funcionario.

En ese instante, la mujer manifestó que Urrutia le consultó dónde quedaba la cocina y que subió para al sexto piso. “Ahí empezó a insultar, dijo que éramos unas inútiles, que no teníamos corazón de enfermeros”, sentenció Briceño en referencia al hombre.

“Esperé a que bajara y cuando me acerqué a la habitación, me dijo “rajá de acá”, detalló la mujer y señaló que en ese momento Urrutia la agarró de las muñecas.

“Me pega una patada empujándome contra una pared y le pido que no me pegue. Justo lo ve mi compañera y le dice que no me pegara que estaba embarazada”, apuntó la enfermera.

Briceño afirmó que el funcionario respondió: “Qué me importa que esté embarazada, no sirve para nada, no tiene corazón, le voy a terminar sacando el pibe de una sola patada”.

“Me mandaron a la guardia y vieron que tenía los brazos marcados de lo fuerte que me apretó. Me tuvieron que calmar porque entré como en un estado de nervios, empecé con dolores y contracciones”, afirmó la mujer.

“Cuando me recuperé un poco fui a la comisaría y denuncié, también declararon testigos. Su papá sigue internado, a él se le permite estar 15 minutos y con custodia”, concluyó Briceño, que volvió a repetir que a Urrutia no le importó que ella estuviera embarazada.

“Tengo miedo, no me lo quiero cruzar. Todavía tengo contracciones por lo que sucedió, me dieron 10 días de reposo y tengo que hacerme una nueva ecografía”.Elena Briceño. Enfermera de la clínica Pasteur que denunció al funcionario

El funcionario público afirmó: “Esta mujer está desquiciada, desequilibrada”

El director de Diversidad de la provincia, Adrián Urrutia, dio su versión de lo sucedido el domingo cuando fue a visitar a su padre en la Clínica Pasteur. Explicó que al llegar a la habitación notó que no le habían dado la merienda por lo que fue a reclamar a enfermería. “Como se negó a llamar a la cocina mi respuesta fue que si no tenía alma de enfermera, que se dedicara a otra cosa”, contó Urrutia. Luego, el funcionario sostuvo que al volver a la habitación de su padre del sexto piso, apareció Elena Briceño para reclamarle que le diga las cosas en la cara. “Esta mujer está emocionalmente desequilibrada”, resaltó Urrutia y agregó: “Me gritó ‘vos me vas a escuchar, pedazo de maricón’”. Ante esta situación, el funcionario le contestó que se corra o que pasaba igual al pasillo, donde continuó la discusión, que reconoció Urrutia, aunque sostuvo: “Todo lo demás es mentira. Está inventando que le pegué patadas y empujones y que la amenacé con sacarle el bebé de la panza, tragicómico porque no estaba ni enterado”, y adelantó que le realizará acciones legales.