"Enfrentamos al monstruo del narcotráfico y la guerrilla"

Cada septiembre, los hermanos del sargento asesinado el 7 de marzo de 2012, a manos de dos guerrilleros chilenos que permanecen prófugos, cumplen con un ritual particular: van juntos a limpiar el camposanto familiar. Sacan los yuyos, cortan el pasto y acomodan las tumbas. Después de la tarea, la tarde sigue de mateada. “Ahí se lo recuerda mucho a Cochele entre risas y lágrimas”, cuenta Marcela, la hermana que encabeza la lucha.

El ritual se repite a 8 años del crimen, pero esta vez LMN está con la familia y compañeros de Cochele compartiendo ese momento en un emotivo atardecer.

Una olla muy heavy

Marcela Aigo es docente y la voz de la familia en una lucha que no cesa, pero que desgasta. Los Aigo debieron enfrentar dos duelos a la fecha. El de Cochele y el de la Justicia, de la cual están todos descreídos porque primero condenaron a Juan Marcos Fernández, quien transportaba a los guerrilleros, por falso testimonio y encubrimiento, y luego lo absolvieron.

“Los Aigo podemos contar que la muerte de Cochele destapó una olla muy heavy a nivel social. Quizás para los que se manejan dentro del narcotráfico y la movida de los grupos guerrilleros era normal, pero para la gente común no. Después de la muerte de Cochele, se destapa el pasaje constante de esta gente por la zona, los contactos que tenían, la gente que los ayudaba. Salieron a la luz un montón de cosas. Nosotros como familia nos enfrentamos a este monstruo del narcotráfico y la guerrilla, y somos diminutos ante ellos, porque ellos pueden comprar políticos y jueces, y nosotros, ciudadanos comunes, no podemos cambiarlo”, afirma con amargura Marcela.

“Como familia tratamos de estar un poco mejor, de estar juntos, compartir el dolor, pero no deja de conmovernos estas fechas porque son días muy estremecedores que te invitan a pensar a Cochele y te hacen volver a esa noche de dolor del 7 de marzo de 2012 y vuelve a removerse este hecho injusto y la falta de claridad del sistema, pero a pesar de eso vamos a seguir luchando”, asegura la docente, que también nos acompañó hasta el descanso que hay en la Ruta 23 justo en la escena del crimen.

Una espera que estremece

Doña Clarisa, mamá del policía, reza siempre por todos sus hijos y el ritual lo repite cada vez que va al cementerio a visitar a José o Cochele, como le puso el abuelo. “Supongo que significaba algo en mapuche, pero nunca supimos qué era”, explica la mujer, que a los 68 años goza de una tenacidad admirable, pero nada es gratis y la impunidad también le cobra cuentas a su cuerpo, aunque con mucho empeño ella da pelea.

Tras cerrar un breve rezo al pie de la tumba de su hijo, Clarisa cuenta que le costó mucho dejar ir a José. “Yo lo tuve muerto en mis brazos, arriba de una camilla. Yo vi dónde le dieron cada uno de los tiros y su sangre, pero no lo dejé ir. Durante seis meses estuve esperando que él viniera. El primer mes fue difícil porque con mi esposo veníamos todos los días a llorarlo a la tumba y a veces se nos pasaba el día sin comer. La gente nos venía a visitar para vernos llorar. Seis meses me llevó dejarlo ir”, repite entre lágrimas.

En la ronda improvisada alrededor de la tumba de Aigo, la mamá, esa mujer que dio a luz a ocho hijos, cuatro varones y cuatro mujeres, que ha trabajado como portera y soportado veranos implacables e inviernos gélidos, nos relata de qué habla con José en sus visitas al cementerio. “Yo le pregunto cómo anda, le cuento que se lo extraña mucho (silencio y lágrimas). La única vez que lo soñé, mucho después de dejarlo ir, lo pude ver y oír que me hablaba y me decía: ‘Mamá, no se preocupe que estoy bien acá’. Esa fue la única vez que me habló”, cuenta Clarisa con una tristeza inmensa.

026-027-POLI-08032020F7.jpg

A don José un águila le presagió la muerte del hijo

Don José Aigo, papá de Cochele, dice antes de partir al cementerio que tiene otras cosas que hacer, pero en el fondo quiere mitigar un poco el dolor y la bronca. A él llegaron todos los presagios de muerte que le arrebataron al padre, al hijo y al nieto.

“Estas aves son exactas, nunca fallan”, advierte José sobre un águila de pecho blanco (“ñamku” en mapuche) y un lechuzón de campo (“nuco”) que le anunciaron las desgraciadas pérdidas.

El hombre criado en el campo nos explica que se trata de antiguas creencias mapuches. “Cuando a uno le va a pasar una desgracia, el ñamku te da la espalda. Lo usábamos más que nada para cuando teníamos que buscar algún animal, nos guiábamos por el águila. Para el lado donde estaba dando el pecho, íbamos para allá y lo encontrábamos, lo mismo cuando le va a pasar algo a la familia”, detalla el hombre.

El aviso del águila

El anuncio del crimen de Cochele le llegó unos días antes, estima que fueron unos cuatro días antes. “En un poste frente a la casa se paraba un águila que estaba triste y nos daba la espalda. Para donde uno iba, el águila te daba la espalda. Esto se lo conté a Clarisa (la esposa) y ella también la vio de espalda cuando se iba al trabajo”, recuerda José, que a los pocos días se enteró del asesinato a quemarropa de su hijo.

Lo mismo le ocurrió cuando, tiempo después, un nuco se acercó a la casa. “Cuando viene es porque va a haber un cadáver, y a los seis meses falleció mi nietito. Cuando murió mi padre, también: salgo de la cocina de la casa vieja y de pronto me gritó, y a los dos meses murió mi padre de un infarto”, relata don José, quien cuando mataron a Cochele se sumió en una profunda depresión de la cual le ha costado salir.

Don José está asqueado del sistema porque nadie le dio una respuesta. “Nosotros seguimos remal. La Justicia se rió de nuestra familia (dice por la decisión judicial de absolver a Fernández). Lo único que hacen es venir a versearnos cada vez que es el aniversario de la muerte de nuestro hijo. Nosotros somos unos viejos ignorantes y pobres, porque si hubiésemos tenido plata para pagar un abogado particular a lo mejor otra sería la cosa. Yo les voy a creer cuando me digan ‘acá están los asesinos’ y les vea la cara”, concluye don José, e intenta con mucho esfuerzo reprimir las lágrimas, pero el sentimiento puede más y llora.

p27-f02-poli(SCE_ID=407197).jpg

La bronca, la tristeza y los desaciertos de la búsqueda

Juan Fuentes y Daniel Alegría trabajaron con José Aigo en la brigada rural y también lo lloran, con el peso adicional de no haber podido capturar a los guerrilleros asesinos. Para ellos, tampoco actuó bien la Justicia con Juan Marcos Fernández, hijo del intendente de San Martín en ese entonces, quien terminó absuelto junto a su esposa tras ser condenados por falso testimonio y encubrimiento.

Juan nos acompaña primero al descanso que recuerda a Cochele en la Ruta 23 y luego al cementerio. Él fue el primero en enterarse, de boca de los médicos, que su compañero y amigo estaba muerto. Luego, los jefes le dieron la terrible tarea de hablar con la familia Aigo y contenerlos.

“Esa noche estuve de servicio en la Comisaría 25, cuando un llamado radial entrecortado avisaba que hubo un tiroteo. Yo lo fui a esperar a la guardia del hospital junto a los médicos para recibirlo. Cuando llegó, lo pasaron a la camilla, lo toqué y me di cuenta de que estaba frío. La doctora me dijo que no se podía hacer nada, que José estaba muerto. No lo podía creer, no caía, porque yo había trabajado casi toda mi vida con él en la brigada rural. Fue un golpe muy duro”, cuenta Juan.

La doctora me dijo que no se podía hacer nada, que José estaba muerto, y yo no lo podía creer, no caía”, dijo Juan Fuentes, compañero y amigo del sargento Aigo

“A medida que pasan los años, uno analiza situaciones y piensa en todo lo que se podría haber hecho en ese momento de la búsqueda. La parte operativa falló, la reacción en sí. Tal vez nos agarró un poco frío con la cabeza puesta en lo que se vivía en el hospital y la escena del crimen. Tal vez eso influyó en que no se tomaran las medidas correspondientes. Hoy, acá en el lugar y teniendo la orientación por la que escaparon, te puedo asegurar que habría sido fácil la captura”, concluyó Fuentes.

Daniel Alegría recuerda más detalles de la búsqueda. “Los jefes llegaban hasta dos horas tarde para empezar las tareas. No tenían ni siquiera mapeadas las zonas que se recorrían. En un momento nos fuimos con otro compañero con una carpa hasta una zona, donde se decía que estaban Cortes Torres y Salazar Oporto, y nos quedamos ahí dos días enteros buscando. Después nos enteramos hasta de que contaron con colaboración de gente de la zona”, cuenta con un dejo de bronca y los ojos clavados en la tumba de su compañero y amigo.

Entre sus recuerdos de la búsqueda surge la aparición en escena del grupo Alacrán, un equipo especial que tiene su base de operaciones en Campo de Mayo y responde a Gendarmería. Es un comando para situaciones de alto riesgo y antiterrorismo con entrenamiento para áreas rurales y zonas limítrofes.

El grupo Alacrán llegó hasta Junín para colaborar en la búsqueda de los asesinos de Aigo. “Pero los terminamos rescatando nosotros porque se habían perdido en medio de la montaña y estaban casi deshidratados cuando los ubicamos”, recuerda Alegría.

