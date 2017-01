La desesperación por quedarse sin la moto en un control de tránsito llevó a una joven a morder a un efectivo de Tránsito, que por fortuna no sufrió lesiones ante el sorpresivo ataque. El hecho ocurrió este domingo por la tarde sobre la Ruta 7, en el ingreso a Vista Alegre Sur, y el efectivo denunció a la agresora en la Comisaría 15 de esa localidad.

El ataque a lo Tyson-Holyfield fue el caso más llamativo de los 55 secuestros ocurridos este fin de semana en Neuquén, según explicó a LU5 el comisario Andrés Bengolea, director de la División Tránsito de la Policía.

"En diversos lugares hicimos control de documentación y de alcoholemia entre el viernes por la noche y ayer por la tarde. En total fueron 55 secuestros, de los cuales 30 se dieron por casos de alcoholemia positiva: 23 en Neuquén y 7 en la zona de Villa Obrera, entre Centenario y Cinco Saltos", señaló el jefe de Tránsito.

Bengolea dijo que la mayor cantidad de casos se dio entre el viernes por la noche y el sábado por la mañana. "Por suerte en este momento tenemos más personal dispuesto y estamos haciendo más controles en las rutas", aclaró el comisario.

El caso con más graduación alcohólica fue el de un hombre de 30 años que registró 2,25 gramos de alcohol por litro de sangre, el sábado en el puente que une Neuquén con Cipolletti. "Cuando están tan pasados de alcohol, algunos conductores ya no tienen noción de cuando hay un control o no, que es lo que a veces pasa en los puentes", indicó Bengolea.

No obstante, no fue el caso más llamativo, ya que terminó "opacado" por el escándalo de la pareja de Vista Alegre que fue detenida el sábado a las 17.30 en Vista Alegre. "El personal de Tránsito constató la falta de documentación de esta pareja de un hombre y una mujer que no llevaban el casco reglamentario. Al comunicarles que se les secuestraba la moto la mujer atacó al efectivo y le propinó golpes, mordiscos y rasguños", explicó el jefe de Tránsito sobre el inesperado ataque.

El efectivo no sufrió lesiones graves y decidió hacer la denuncia por la agresión a la comisaría local.