Entre lágrimas, renunció la primera ministra británica Theresa May

Anunció también que mantuvo a la Reina plenamente informada de sus intenciones y que seguirá desempeñando el cargo de primer ministro hasta que el proceso haya concluido.

Dijo que para tener éxito en la entrega del Brexit, su sucesor tendrá que encontrar un consenso en el Parlamento donde ella no pudo.

Su decisión viene luego de las fuertes presiones internas para que dimitiera por estar en desacuerdo con su plan del Brexit y que iba a ser presentado una vez más el 3 de junio, tras haber sido rechazado en tres oportunidades por el Parlamento.

A su vez, el miércoles, la líder del grupo conservador en la Cámara de los Comunes, Andrea Leadsom, presentó su renuncia en desacuerdo también con la forma en que la primera ministra gestionó el intento de llevar adelante la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), tres años después del referendo.

"He hecho todo lo que he podido para convencer a los diputados de que apoyen ese acuerdo... por desgracia, no he podido lograrlo".

Con la voz quebrada, dijo que se iría sin mala voluntad, pero con una gratitud enorme y duradera por haber tenido la oportunidad de servir al país que ama.

La primera ministra enumeró además una serie de lo que dijo que fueron los logros de su gobierno, entre ellos, abordar el déficit, reducir el desempleo y aumentar la financiación para la salud mental.

"Es y siempre seguirá siendo una cuestión de profundo pesar para mí que no haya podido entregar el Brexit", continuó.

Agregó que desde la primera vez que entró por la puerta de Downing Street como primer ministro, se esforzó por hacer del Reino Unido "un país que funcione no sólo para unos pocos privilegiados, sino para todos".

"Y para honrar el resultado del referendo de la UE. En 2016, les dimos a los británicos una opción y contra todas las predicciones, el pueblo británico votó para abandonar la Unión Europea", expresó.

Dijo que se siente tan segura como lo hizo hace tres años que en una democracia, si le da a las personas una opción, tiene el deber de implementar lo que ellos deciden.

"He hecho mi mejor esfuerzo para hacer eso. Negocié los términos de nuestra salida y una nueva relación con nuestros vecinos más cercanos que protege los empleos, nuestra seguridad y nuestra Unión. He hecho todo lo posible para convencer a los parlamentarios de que respalden ese acuerdo. Lamentablemente, no he podido hacerlo", insistió la líder Tory.

Sostuvo, finalmente, que ahora le queda claro que lo mejor para el país es que un nuevo primer ministro lidere ese esfuerzo.