Las elecciones adelantadas por la Constituyente (de mayoría chavista) no cuentan con el aval de la oposición aglutinada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que no postuló candidatos y llamó a la abstención. También son rechazadas por buena parte de la comunidad internacional, que ya advirtió que no reconocerá los resultados del proceso ya que asegura que no ofrecen “garantías”.

A horas de los polémicos comicios, los venezolanos casi no hablan de la contienda sino de dónde encontrar medicinas y alimentos básicos que escasean en este país. Para el analista político Johan Perozo, el evento electoral será “positivo” porque determinará la oposición que tendrá el país en adelante.

“El mapa político opositor va a sufrir cambios cualitativos básicamente por la decisión de unos en no acudir y de otros de ir”, dijo, y destacó sobre el chavismo: “No es que tienen el dominio sobre el mapa político, sino que se mantienen en el poder porque tienen el apoyo de los militares. Si eso no cambia, el lunes (mañana) el país amanece igual, con un gobierno encabezado por Maduro y apoyado por las fuerzas armadas”, acotó.

De las elecciones participan también el ex chavista Henri Falcón (principal rival de Maduro), el ex pastor evangélico Javier Bertucci y el ingeniero Reinaldo Quijada. De acuerdo con las encuestas, Nicolás Maduro es el gran favorito a imponerse y ser reelegido.