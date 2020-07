Entregan 20 mil módulos alimentarios a escolares

Unos 20 mil alumnos de toda la provincia comenzaron a recibir desde esta semana la cuarta entrega de módulos alimentarios junto con los cuadernillos escolares para sobrellevar esta situación particular por la pandemia de coronavirus.

Pino sostuvo que también van a distribuir 2.500 módulos que incorpora cuatro elementos más: galletitas, vainilla, té y maicena. “Este módulo inicial es para niños de 3 a 5 años, en un trabajo articulado con directoras de inicial, supervisoras y el distrito”, indicó a LU5 al tiempo que explicó que el contenido de los bolsones se efectuó bajo la planificación y evaluación de la Dirección de Entornos Escolares del Ministerio de Educación.

“Los módulos alimentarios son para toda la provincia. Demanda una logística de entrega que tenemos que hacer en todos los distritos. Junto con la colaboración de gobiernos locales y transportistas llegamos a los estudiantes”, añadió.

En algunos lugares se toma como puntos de entrega a las escuelas, mientras que en otros casos van casa por casa. “Tenemos que entregarle a los que asisten a los comedores, los que saben y elevan los listados son los directores y supervisores. Es un módulo por alumno, no por familia, la entrega se hace cada 20 días”, aseguró Pino quien agregó que también se está llevando los 87.200 cuaderno de tareas que recibieron de Nación.

A pesar del temporal de lluvia y nieve de gran parte de la provincia, la distribución comenzó esta semana. “Al norte demanda una logística importante, tratamos de esquivar las nevadas para no poner en riesgo el personal pero tenemos que llegar, con vialidad y gendarmería. Llegamos a Chos Malal, Loncopué, Picún Leufú, Cutral Co y hoy partiríamos a San Martín, en caso de no poder llegar se irá hasta Zapala”, enumeró.