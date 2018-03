Envenenamiento del espía: Londres intima a Rusia

El Reino Unido le daba hasta la medianoche de ayer para que Moscú explicara cómo llegó el "gas nervioso" a sus calles. Theresa May amenaza con medidas drásticas contra los rusos.

Theresa May, primera ministra británica, le dio un ultimátum a Rusia.

Londres. El ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Boris Johnson, reiteró el ultimátum hasta la medianoche de ayer que la primera ministra, Theresa May, dio a Rusia para que explique cómo ocurrió el envenenamiento del ex espía Sergei Skripal y su hija Julia, y agradeció el apoyo a su país de los líderes internacionales por el caso. La líder británica apuntó contra Rusia y consideró que es “muy probable” que sea responsable del ataque al ex espía quien permanece internado junto a su hija en estado crítico desde el domingo en la localidad inglesa de Salisbury.