Eólica. Un aporte para garantizar inversiones

Habrá garantías de carácter opcional para los inversores que participaron y fueron adjudicados en la Ronda 2 del Programa RenovAr. En este caso, el monto monto a Garantizar será de hasta u$s 250 millones.

También habrá una cobertura de riesgo de la garantía de pagos: el Banco Mundial garantizará la obligación del Estado Nacional.

Las energías renovables en Argentina ya cuenta con 118 proyectos en desarrollo desde 2016 por una potencia de 4.460 MW, lo que representa una inversión de u$s 6.500 millones, entre las rondas 1, 1.5 y 2 de Renovar, la Resolución 202/2016 y el MaTER (Régimen del Mercado a Término de Energías Renovables).

De los 118 proyectos, ya hay 24 que se encuentran en operación comercial, generando energía eléctrica para abastecer a más de 630 mil hogares argentinos.

BICE cerró el 2018 con créditos aprobados para 16 proyectos de generación de energía renovable, adjudicados en RenovAR, por un monto total de u$s 90 millones, mediante los cuales se logra movilizar recursos por de más de u$s 300 millones. Además, el Banco tiene otros 20 proyectos en análisis por u$s 100 millones.

Hoy ha unos 126 de proyectos en energías renovables en desarrollo si se suman los que están en operación comercial y los que están hoy en día en construcción. En total, Representan 4593 Mw de potencia instalada en todas las provincias.