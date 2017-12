Es campeón olímpico de Física y sueña con la NASA

Ilan llegó al lugar más alto del podio de la 27ª Olimpíada Argentina de Física que se realizó en Córdoba tras responder sobre las Leyes de Kepler, que describen matemáticamente el movimiento de los planetas en sus órbitas alrededor del Sol y otros temas referidos a la termodinámica. Además de superar un examen acerca de “un estudio que permitió obtener evidencias de la naturaleza ondulatoria de la luz y medir longitudes de onda para luz visible”, explicó.

El joven aseguró que tuvo que prepararse muy bien. “Había muchos estudiantes de todo el país que sabían mucho más que yo y me sentía un poco intimidado por eso. Así que me propuse estudiar bastante”, confiesa a LM Neuquén.

El esfuerzo del joven fue doble porque paralelamente tenía que estudiar para el colegio del que egresó esta semana como técnico electrónico especializado en automatización y control de procesos. Acotó que en la olimpiada realizada hace dos años había logrado el segundo puesto.

“Lo más importante es insistir y no bajar los brazos”, dijo respecto de cuál fue su secreto para triunfar en el certamen nacional. Comentó que tuvo que estudiar Física fuera del horario de cursada: “Me quedaba a la noche porque era el único tiempo que tenía disponible. Llegaba del colegio pasadas las 7 de la tarde, comía algo y me ponía a estudiar hasta que me iba a dormir. Eso fue así todos los días antes de la competencia”.

En 2018 comenzará a estudiar Ingeniería Mecánica en la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) por dos años y luego intentará ingresar al Instituto Balseiro para hacer la Licenciatura en Física. “Mi sueño es trabajar en la NASA, investigar y aportar descubrimientos en algún otro planeta. Uno nunca sabe lo que la vida le espera”, comentó Ilan, quien terminó sus estudios en el ITC con 9,70 de promedio.

En relación con el reconocimiento recibido días atrás por la Municipalidad de Neuquén, el joven sostuvo: “Me siento feliz de que me reconozcan porque participé de varias olimpíadas y lograr el primer puesto es sinónimo de que valió la pena semejante esfuerzo. La cuestión principal es seguir progresando, estudiando y seguir esforzándome”.

Confesó que admira a sus padres porque ellos le enseñaron la importancia del esfuerzo en todo lo que emprende uno en la vida. “Ojalá en mi vida pueda tener tanto esfuerzo como el que poseen ellos”, expresó el joven.

Un proyecto pensado para las futuras generaciones

Durante la secundaria, Ilan Goyochea formó junto con compañeros del ITC, Matías Muñoz y Matías Apablaza, un equipo con el que llevaron adelante varios proyectos participando en diversas ferias de ciencias del país.

Juntos crearon Cuboide, una iniciativa con la que lograron en noviembre doble distinción en la Feria Nacional de Ciencias e Innovación Educativa que tuvo lugar en Tecnópolis. Entre 1300 proyectos de todo el país, el grupo logró la distinción.

En octubre habían resultado finalistas en el certamen Soluciones para el Futuro organizado por Samsung Electronics y Socialab que se realizó en Córdoba.

Cuboide es un robot didáctico para que chicos de 5 a 12 años aprendan a programar. “Enseñar a programar desde temprana edad promueve una forma de pensamiento basada en la estrategia y la planificación que le será de mucha utilidad al chico en muchos ámbitos de la vida”, explicó Ilan.

Consideró que si se fomenta la creatividad y el pensamiento lógico en los chicos “tendremos una futura generación interesada en resolver los más grandes problemas de la humanidad”.