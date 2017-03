Es una Lucha, Ciclón: González lo dejó casi afuera

Perdió de local contra Paranaense, con gol del ex River y símbolo de Huracán. La tiene muy brava.

Buenos Aires

Al Ciclón no le da el cuero para todo. Pelea el campeonato con Boca, pero no está a la altura en la Libertadores. Dos jugados, dos perdidos y un pie casi afuera del certamen continental más prestigioso. San Lorenzo cayó 1 a 0 con Paranaense de Brasil, lo que se agrega al traspié inicial en la Copa por 4 a 0 ante el también brasileño Flamengo. Y, para colmo de males, ayer el gol se lo hizo Luis González, el ex River que surgió en Huracán y está identificado con el rival histórico del Cuervo. La visita, con la victoria, quedó primero en el grupo; mientras que San Lorenzo, con la caída (la segunda), quedó último sin unidades.

Jugó mal y no ligó

El conjunto local, con el 4-2-3-1, padeció en los 45 minutos iniciales la inteligencia y el excelente trato que le dio a la pelota Atlético Paranaense que, con un 4-5-1, fue mucho más profundo y peligroso en ataque. El equipo de Diego Aguirre lució perdido, se vio desbordado por su rival -que marcó el ritmo de juego-, y además le costó mucho generar fútbol.

A esta altura ya es un hecho que San Lorenzo siente las ausencias de Sebastián Blanco y el uruguayo Martín Cauteruccio, que migraron al fútbol estadounidense y mexicano respectivamente, para llegar al arco rival. Es que Ezequiel Cerutti y Bautista Merlini, sus reemplazantes, no gravitaron. Encima, a los 4 minutos, Atlético Paranaense se puso en ventaja con un gol de cabeza de Lucho González, un ex Huracán, tras una muy buena jugada colectiva. Aguirre, frente a esto, en el segundo tiempo mandó a la cancha a Rubén Botta, lo más parecido a un enganche que tiene el plantel, por el defensor uruguayo Mathías Corujo, responsable -en parte- del gol de González. Se hizo de ida y vuelta hasta que el Ciclón puso más actitud y se llevó por delante al rival. Perdió un par de chances Ortigoza (salió lesionado) y, en la más clara, Blandi malogró un dudoso penal, errándole insólitamente al arco. No era la noche del Ciclón. Encima la gente se retiró cantando por el Pipi Romagnoli, el ídolo relegado, en un mensaje para el DT.