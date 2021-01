Piedrabuena es juez de garantías del fuero Penal de la provincia, y junto su esposa, Liliana Geldres, protagonizaron un escándalo el pasado 12 de diciembre, luego de realizar compras en un hipermercado. En la línea de cajas, discutieron con un cajero y, posteriormente, con efectivos de la policía provincial, que los demoraron.

“Lo que está en juicio no es el juez Piedrabuena solamente sino la justica de Neuquén en general. Flaco favor nos hace este caso al Poder Judicial. Esto no ayuda a levantar este índice de confianza en la gente”, agregó Breide Obeid.

El fiscal jefe señaló que nadie está exento de cometer un error, pero en ese caso “que tenga la suficiente humildad de darse cuenta de que se equivocó y pedir disculpas”.

Maximiliano Breide Obeid El fiscal Breide Obeid.

En ese sentido, indicó que si Piedrabuena hubiera obrado de esa manera, esto no hubiera terminado así. En cambio, lo que hizo fue “redoblar la apuesta, denunciar a toda la institución policial, de la manera que se lo hizo; comportarse así en las audiencias, tampoco ayuda”.

“La sociedad, espera que un juez se comporte de otra manera en una audiencia y que no dé el espectáculo que dio, que no se recuse a un juez, que no quiera apartar a la querella, que si no puede apartar a un juez y a la querella denuncie a un fiscal y pida un juicio político”, aseguró.

El fiscal dijo que se puede desdoblar la conducta de Piedrabuena entre “lo que pasó en el híper, que ya la prensa lo califica de escándalo, y después el escándalo judicial. Mi expectativa que no suceda nunca más, y si alguno comete un error porque nadie está exento, que tenga la suficiente humildad de pedir disculpas y no llegar a esta instancia”.

Añadió que en dos meses deberán presentar el escrito de acusación con relación a Piedrabuena y Geldres. En este tiempo habrá que ver si la defensa, que es pública, de la esposa del acusado, acerca alguna propuesta de salida alternativa.

Después de presentar ese escrito se llevará adelante la audiencia de acusación. “Me imagino serán extensas. Las audiencias de formulación de cargos duran de 30 a 45 minutos, sin embargo, la de ayer duró cuatro horas”.