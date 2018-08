Escaparon de un geriátrico y fueron a ver heavy metal

Claro que lo que ahora surge como una anécdota graciosa no lo fue en un principio cuando las autoridades alemanas reportaron la desaparición de esta pareja de abuelos. Según publicó The Washington Post, los ancianos se fueron sin dar datos de la casa de retiro en Dithmarscher, en el distrito de Schleswig-Holstein, y emprendieron camino al popular festival heavy que se desarrolla en la ciudad de Hamburgo. La ausencia de la pareja llamó la atención en un principio aunque con el correr de los minutos, y al no aparecer por ningún lado, lo que en principio era una sorpresa pasó a ser una preocupación importante para los directivos de la residencia geriátrica que, lógicamente, son responsables por la integridad de cada uno de los abuelos que se hospedan en el lugar. Ahí dieron aviso a la policía, porque la búsqueda inicial, por las cercanías del hogar, había fracasado.

El Wacken Open Air es el festival más grande del mundo del heavy metal. Convoca a unas 75 mil personas por jornada (incluidos estos abuelos).

“Obviamente que son amantes del metal”, explicó un policía quien agregó que fue la misma residencia geriátrica la que “se organizó para transportarlos de vuelta en un taxi”. Pero antes, las autoridades policiales aplicaron los protocolos de búsqueda de rigor, que incluyen difundir imágenes las personas desaparecidas, y de ese modo los dos abuelitos fueron encontrados. Y no estaban en el mejor de los estados... “Los localizaron en el evento heavy. Se encontraban entre mucha gente, algo desorientados y aturdidos”, confirmó Peter Berndt, vocero de la policía de Itzehoe, quien agregó que los efectivos que los hallaron contaron que “ambos ancianos se mostraron reacios a irse a casa, por lo que una patrulla escoltó al taxi contratado por la residencia como precaución y para asegurar el regreso al hogar”.

No está claro cuándo llegaron a Wacken ni tampoco cuánto tiempo pasaron en el festival, aunque no hay dudas de que el rock pesado les gusta mucho. No se descarta que en sus años jóvenes hayan asistido a este popular festival, que está desarrollando su 29ª edición y en cuya programación de este año cuenta, entre otras bandas, con las presencias de Clawfinger, Sepultura, Bonfire, Nightwish e In Extremo.

