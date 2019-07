Escapó-de-su-secuestrador-por-elogiar-sus-orquídeas-2.jpg

Según reveló la mujer, el hombre cambió y dejó de estar “lleno de odio” para “suavizarse” con ella. Le contó de su pasión por las orquídeas, por la jardinería en general y su tormentosa infancia. Le habló de su “padre muerto, su madre adicta al alcohol y las novias que lo traicionaron”. La joven aprovechó ese momento de vulnerabilidad para rogar por su liberación y le propuso que haría pasar por accidente lo ocurrido. El secuestrador aceptó y la llevó hasta su casa, cargando incluso su bicicleta.

“Le dije ‘vamos a fingir que fue un accidente y que me dejaste ir’”, reveló. “Fui directamente a casa, cerré la puerta con llave y llamé a mi novio”, concluyó Birli. La Policía consiguió, gracias a los datos del GPS de la bicicleta, localizar la casa del captor. El hombre, de 33 años y con problemas mentales, fue detenido, y ahora la Policía investiga si estaría involucrado en otros secuestros no dilucidados. “Muchas gracias a todos los que esperaban por mí. Me golpearon, me ataron y me llevaron a una pequeña casa, como una mala película. Gracias a Dios pude liberarme y estoy bien, excepto por un brazo roto y una lesión en la cabeza”, escribió la víctima en su Facebook.