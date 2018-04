Embed

El hombre había sido detenido el jueves pasado tras haber confesado ser el autor de los aberrantes mensajes que recibieron sus vecinas y ex compañeras de colegio; pero debido a que no tenía iniciada ninguna causa en su contra fue liberado.

Las manifestantes se autoconvocaron en el domicilio del acusado donde apedrearon su casa y rompieron su auto. En ese momento, el acosador salió de su hogar para cruzarle con sus víctimas, lo que terminó generando un fuerte enfrentamiento verbal.

Ante tal situación, la policía llegó para llevarse al hombre como medida de protección ante un posible linchamiento y también para responder al pedido de las vecinas.

“Hace cinco años me escribe. Llegó a mandarme fotos de mis hijos, me decía que si yo no tenía sexo con él los iba a matar”, contó Daniela –nombre ficticio de una de las víctimas- de 35 años, quien también agregó que en la mayoría de las conversaciones “me citaba para tener sexo en el baño de la terminal, de un supermercado, me decía mientras tus hijos juegan tenemos sexo”.

“A mí me ponía ‘me toca verte y no puedo hacer nada’. Salía con miedo a la calle: me decía cómo estaba vestida, con quién salía, a quién iba a ver”, confió Martina (17), que recibió el primer mensaje hace dos años.

