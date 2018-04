“Somos al menos cuatro las que íbamos con él a la primaria y que nos hizo lo mismo, por ahí puede haber más casos”, relató Marcela (33) a LMN luego de ponerse en contacto con otras víctimas del mismo acosador. La mujer confió que comenzó a recibir mensajes intimidantes y de índole sexual desde varios perfiles de Facebook en el 2014, pero que en un principio no les dio importancia.

“En octubre empezó a escribirme todos los días y llegó un día en que fui a hacer la denuncia porque me dio miedo, me amenazaba con que me iba a llevar a la Escuela 107 y me iba a violar”, expresó la mujer, que a raíz de los acosos ya radicó dos denuncias en la Comisaría Primera. En un momento, llegó a contabilizar 39 perfiles falsos que la hostigaban continuamente.

Al igual que las otras denunciantes, identificó al acosador cuando le escribió desde su Facebook real y recordó que habían sido compañeros de primaria. A partir de esto, se contactó con otras tres ex compañeras de primaria y supo que habían vivido el mismo calvario.

“Estás con miedo todo el tiempo, yo tengo una hija y es como que el tipo sabía la vida de todas nosotras”, sostuvo la mujer y afirmó: “Él está suelto, están esperando que nos lleve a alguna, la viole, la mate y ahí van a empezar a buscarlo desesperadamente”.

“Por mi parte, voy a seguir por la vía legal. Hace un mes que no voy a mi lugar de trabajo por miedo, sus últimos mensajes eran que me iba a llevar y violar”. Marcela. Nombre ficticio de otra de las víctimas del acosador serial

LEÉ MÁS

Cayó un acosador serial

Apartan a un funcionario provincial por acoso sexual

Separan a directivo de la mutual policial por acoso