"Contéstenos a los argentinos. Van a ir todos en cana y si no, no van a poder salir a la calle. Cómo hizo usted, entró como una rata cuando estábamos todos ya arriba del avión. No van a poder respirar porque en la nuca todos los argentinos vamos a tratar de cobrarles todo lo que hicieron”, le manifestó parada en el pasillo una pasajera que difundió el video.

Y agregó: “Van a ir todos en cana, usted, Cristina, Boudou, Scioli. No va a poder dormir".

Para Parrilli fue una situación más que incómoda de la que no se hizo cargo. Fue en el vuelo 1870 de Aerolíneas Argentinas con destino a El Calafate.