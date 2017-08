"Estábamos ayer a las 18:25 en la parada de Mitre y Río Negro, paró el colectivo y primero subieron mis dos hijas y ni bien pisé el primer escalón cerró las puertas y me apretó los brazos e intentó arrancar. Le grité que parara porque faltaba subir mi otra nena de tres años y mi mamá", relató Valeria Gajardo, una usuaria del Ramal 13.

Dijo que incluso había más gente en la parada en esa tarde lluviosa. "Finalmente paró y subimos. Me sentí mal, mis nenas se asustaron. No me molestó que me apretara los brazos sino su actitud. Lejos de disculparse me dijo:' Apurate que estoy retrasado'", sostuvo la mujer.

Una denuncia más, una denuncia menos, no me importa

Se lamentó que el chofer no se haya preocupado por resguardar la seguridad de los pasajeros.

"Cuando le dije por qué se manejaba así me respondió: 'Estoy apurado. Si querés denunciar hacelo, una denuncia más, una denuncia menos, no me importa'", agregó Gajardo.

Dijo que le avisó que lo iba a filmar y a escrachar y le tiró "besos al celular, burlándose".

"Lo grabé porque estaba lloviendo, nos trató así y no se disculpó, cuando lo increpé subió la música y me ignoró totalmente. Eso me indignó más. Además porque me pasó a mí, pero le podría pasar a una abuela o a un nene y pondría en riesgo su vida", añadió.

La mujer dijo que llevará esta mañana el video para denunciarlo ante la empresa Autobuses Santa Fe y luego haría lo propio en Transporte de la Municipalidad.