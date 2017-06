“Vino al negocio con otro chico, me preguntaron si podían dejar unos folletos y quiso comprar un esmalte con esos 500 pesos pero como yo miré el billete de reojo, me dijo que tenía cambio y me terminó pagando con plata chica”, relató Elbita, la vendedora.

Billete-Falso--Tienda-Calle-Belgrano-al-2000-(4).jpg María Isabel Sánchez

Agregó que unos 15 minutos después, el joven volvió solo, y le dijo que quería comprar un artículo cuyo valor era de 120 pesos. “En ese momento me dijo que tenía cambio y me dio el billete de 500 y dos de 10 que los puso arriba. La semana pasada me había comprado un lápiz detector de billetes falsos, pero como cuando le estaba cobrando entró otra clienta, le cobré rápido. A los minutos hice el test y dio que era re trucho”, se lamentó la joven que hace poco tiene su tienda allí.

La damnificada sintió impotencia y por ese motivo escrachó al embaucador por las redes, pero no dejó de contar su historia a este medio, para advertir a otros comerciantes.

“En el quiosco de la esquina pegan los billetes falsos en la caja registradora para que la gente los vea y así, aprenda a diferenciarlos”, concluyó.