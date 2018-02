Escuelita V: pidieron que no se juzguen los delitos

Neuquén.- El defensor Fernando Ovalle pidió ayer al Tribunal Oral Federal 1 de Neuquén que se aplique la prescripción de los delitos con los que se están juzgando a cinco ex militares y dos ex policías en el quinto juicio contra represores que actuaron en Neuquén durante la última dictadura militar. En otras palabras, Ovalle consideró que no se pueden juzgar.