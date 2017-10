Escuelita V: testigo relató las torturas en la Policía Federal

Oga, quien tenía 21 años cuando fue secuestrado de su casa de Catriel el 27 de marzo de 1976, declaró ayer ante el Tribunal Oral Federal de Neuquén en el juicio La Escuelita V, en el que se juzga a siete represores acusados de cometer delitos de lesa humanidad en la región durante la última dictadura militar.

En su declaración de más de una hora, Oga describió que fue secuestrado por fuerzas conjuntas del Ejército y de la Policía y trasladado a la comisaría de Catriel, donde lo interrogaron sobre “si era montonero o pertenecía a alguna organización política”. Al otro día fue llevado a la comisaría de Cinco Saltos, donde reconoció al comisario Desiderio Penchulef -absuelto en otro tramo de este juicio-, y luego a la de Cipolletti para finalizar en la U9 de Neuquén. “Después me llevaron a la delegación de la Policía Federal. Allí me colocaron de cara contra una pared, le veo la cara a uno que me gritó que no lo mire y ordenó que me pongan la capucha y de ahí me pasan a una sala donde me torturaron”. La cara y la voz de Soza, uno de los imputados del juicio, le quedaron grabadas al joven que por ese entonces estudiaba Ingeniería en la Universidad Nacional del Comahue y que muchos años después pudo saber quién era. “Descubrí que ese que miré antes de ser torturado era Soza, lo reconocí por las fotos publicadas en los diarios cuando en 2010 fue extraditado de España, donde estaba prófugo”, explicó.

También Oga relató los traslados a Bahía Blanca y a Rawson, donde recibió permanentes torturas, “nos trasladaban de un lugar a otro a las trompadas y golpes”, hasta su liberación el 21 de septiembre de 1977. Oga recién denunció ante la Justicia por el calvario que pasó en 2012 y explicó que no lo hizo antes “por miedo”.

También declaró el testigo Luis Mendoza, que fue detenido el mismo día que Oga y con quien permanecieron la primera noche de detención en Catriel. Francisco Tropeano fue el otro testigo de la jornada que vio a Oga en la Policía Federal cuando el joven volvía de una de las sesiones de tortura.

Fecha: La próxima audiencia será el 17 de octubre con la declaración de tres testigos.