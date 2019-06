El ex agente de Inteligencia, Carlos Benavidez, escuchó la acusación del fiscal federal Miguel Palazzani, quien detalló los secuestros y torturas que sufrieron periodistas, militantes gremiales y políticos de Neuquén, San Martín y Junín de los Andes y Bariloche.

Juicio-La-Escuelita-página-7-2.jpg Agustín Martínez

Los otros imputados lo hicieron por videoconferencia desde la Cámara de Casación Penal en Buenos Aires y la cárcel de Campo de Mayo, en el caso del ex agente de Inteligencia, Jorge Di Pasquale.

Además de Benavidez y Di Paquale, la lista de imputados la integran el ex jefe del Destacamento de Inteligencia del Comando de la VI Brigada, Oscar Reinhold; los ex miembros de Inteligencia Jorge Molina Ezcurra y Sergio San Martín; el ex jefe de la Escuela de Instrucción Andina de Bariloche, Néstor Castelli, el ex jefe de Gendarmería de Junín, Emilio Sachitella, y el ex interventor del municipio de General Roca, Marcelo Zárraga.

Palazzani dijo: “Para nosotros este juicio nos genera expectativas porque otra vez va a ventilar una etapa de la región como parte del país para vivenciar y hacer ejercicio permanente de memoria”.

