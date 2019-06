Ocho militares van a juicio por delitos en la dictadura

Los imputados son el ex jefe del Destacamento de Inteligencia del Comando de la Sexta Brigada de Neuquén, Oscar Reinhold, y los ex miembros de Inteligencia, Jorge Di Pasquale, Jorge Molina Ezcurra, Sergio San Martín y Carlos Benavidez. También el ex jefe de la Escuela de Instrucción Andina de San Carlos de Bariloche, el teniente coronel (R) Néstor Castelli; el ex comandante de Gendarmería de Junín de los Andes, Emilio Sachitella, y el ex interventor de la municipalidad de General Roca, Marcelo Zárraga.

Jorge-Di-Pasquale-represor-enjuiciado-página-9.jpg Jorge Di Pasquale

Para mañana están previstas las declaraciones indagatorias de los imputados.

El accionar represivo en la Escuela de Instrucción Andina de Bariloche (actual Escuela Militar de Montaña) será uno de los ejes de este juicio, ya que ese lugar funcionó como centro clandestino de detención. En sus denuncias, las víctimas contaron las torturas sufridas en el batallón cuando era dirigido por el coronel Castelli.

Tanto Benavidez como Zárraga llegan por primera vez a juicio en Neuquén. Castelli ya fue condenado en el cuarto juicio, en el que se demostró la utilización de la ex Escuela de Instrucción Andina como lugar de torturas. Por su parte, Reinhold, Molina Ezcurra y San Martín tienen sentencia firme desde 2008 y otras tres condenas, al igual que Di Pasquale.

Las víctimas también fueron detenidas y sufrieron torturas en el Escuadrón 33 de Gendarmería de San Martín de los Andes, en la Unidad 9 y en Delegación de la Policía Federal en Neuquén capital y en los centros clandestinos de detención La Escuelita que funcionaron en el V Cuerpo del Ejército de Bahía Blanca y al fondo del Batallón de Ingenieros de Montaña de la capital.

Jorge-Molina-Ezcurra-represor-enjuiciado-página-9.jpg Jorge Molina Ezcurra

Entre las víctimas de esta causa se encuentran tres periodistas: María Parente, quien se desempeñaba en el área de prensa de la Universidad Nacional del Comahue cuando en julio de 1976 fue detenida ilegalmente y torturada en el edificio de la Federal y trasladada a La Escuelita; Enrique Esteban, ex corresponsal de Clarín en Neuquén, y su esposa María Teresa Oliva, quien trabajaba en prensa de la Legislatura provincial. Ambos fueron secuestrados en julio de 1978.

Los restantes casos son los de Fernando Ubaldini y María del Luján Gómez, Oscar Escobar, Oscar Olivera, Vicente Iantorno, Ernesto Sifredi y Juan Marcos Herman.

El 18 de junio están citados a declarar seis testigos, entre ellos, María Teresa Oliva.

Se estima que el juicio finalizará el 4 de septiembre cuando tendrán lugar las réplicas, dúplicas de los abogados de las querellas, la APDH, Fiscalía y la defensa.