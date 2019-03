“Miente el diario y mienten sus dueños y herederos. No es Cristina, Dolores”, reza el tuit de la cuenta @CasaArgentinaAr compartido por Nancy, en el cual se la criticaba por afirmar que una señora con mucho equipaje en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza era Cristina Fernández de Kirchner viajando a Cuba por la salud de su hija Florencia.

“¿Podes poner @LoperfidoDario a tu prima que injuria a mi familia? @NancyDupla5, ¡conmigo mucho cuidado y con mi familia! Por qué no habla de la de ella que bastante tiene… basta", lanzó furiosa Esmeralda.

Embed Podes poner @LoperfidoDario a tu prima q injuria a mi familia ? @NancyDupla5 conmigo mucho cuidado y c mi familia ! Por q o habla d la de ella q bastante tiene basta — Esmeralda Mitre (@EsmeraldaMitre) 17 de marzo de 2019

Horas después, en diálogo con el portal Exitoína, la también cantante confirmó que furia se desató por el posteo que replicó Dupláa. "El motivo de mis palabras fue por su RT pero más aún por favear falsas acusaciones, que ya quedaron demostrado que no es cierto, y agravios hacia mi familia", dijo.

Embed Yo no tengo nada q esconder ,ni mi familia ! Nose ella @NancyDupla5 y su familia pueden decir lo mismo, o no? Ya que,se refieren a la mia, de esta forma , alienta y likea a sus seguidores q nos agreden! Por ahi vos sabes @LoperfidoDario contanos — Esmeralda Mitre (@EsmeraldaMitre) 17 de marzo de 2019

"Si yo quisiera hablar de ella sé muchas cosas, que son ciertas y no públicas, pero no quiero. Jamás me referí a ella. No entiendo por qué está haciendo esto. Ella tuiteó en contra de Darío y él le contestó: de la familia solo se habla bien. Y esa es mi postura también. Yo estuve 11 años casada con Darío y creo que ella no puede comportarse conmigo de esa manera. Por eso no me gusta que me obliguen a comportarme de otra forma, ¡estoy harta de la gente que miente!", exclamó.

"Cayó bajo, muestra resentimiento y muestra no conocer la ética. ¡Soy la ex mujer de su primo hermano! Hay cosas que no se hacen. Ella está complicada y yo jamas me referí ni me referiría", añadió con vehemencia.

Hace unas semanas Dupláa y su primo Lopérfido (quien puso en duda el número de desaparecidos en la última dictadura militar) tuvieron un picante ida y vuelta en las redes, luego de que el ex director del Teatro Colón afirmase que el retrato de Eva Perón en el edificio del Ministerio de Salud y Desarrollo Social es fascista.