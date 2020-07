España: concejal socialista se duchó en plena videoconferencia

“Decidle algo a Berni. Decidle algo rápido, por favor. No se lo puede desconectar”, dijo asombrada una concejal cuando vio que su par del PSOE Bernardo Bustillo salir de la ducha desnudo durante una videoconferencia en un plenario en el que se discutía la limpieza de los arroyos de Torrelavega, un municipio de español perteneciente a la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Es que el edil dejó la notebook frente a la ducha y al terminar de bañarse se mostró desnudo sin advertir que la cámara aún seguía encendida y que lo tomó en primer plano.

La grabación tuvo repercusión a nivel nacional, a pesar de que el alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada (PRC), pidió que se finalizara la sesión y no se difundieran las imágenes.

“Por mi profesión -entrenador de natación- he pasado media vida semidesnudo y nunca me ha avergonzado la desnudez, ya sea ajena y mucho menos la mía”, dijo Bustillo a EFE al tiempo que agregó que no sentía que tuviera que pedir perdón por haber aparecido sin ropa en el vídeo.

El secretario general socialista explicó que pensaba que la cámara estaba apagada y que se estaba duchando para poder llevar a su hija a tiempo antes de ir al trabajo, mientras seguía escuchando el debate en el plenario.

“Creo que no constituye un hecho delictivo, poco ético o deshonroso, más allá del error de creer que la cámara estaba desconectada”, dijo Bustillo.

El concejal agregó: “No podría dejar de lamentar que el fin de mi vida política, que siempre he considerado transitoria, tenga que ver con mi desnudez, que en el fondo no es para tanto”.