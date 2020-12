España registrará a todas las personas que no se vacunen

Illa aclaró que el registro de los nombres de las personas que no se vacunen será totalmente confidencial. "Los rechazos a la vacunación se consignarán en un registro, pero no será un documento público, se respetarán siempre los datos que se recojan".

¿Qué pasa con las personas que deciden no vacunarse?

La vacunación contra el Covid-19 en España es voluntaria y desde el gobierno apelan a la responsabilidad de la población para concurra a administrarse la dosis correspondiente. "Sin perjuicio del deber de colaboración que recae sobre los individuos, la vacunación frente a COVID-19 será voluntaria, y ello, a salvo de lo previsto en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas especiales en materia de salud pública", se indica en la última actualización de la Estrategia de Vacunación contra la Covid.

No obstante, a pesar de que previsiblemente no habrá sanción alguna por no vacunarse, hay diversas actividades que podrían excluir a los que se nieguen. Por ejemplo, hay empresas que ya están evaluando la opción de prescindir -o no contratar- a aquellos trabajadores que no hayan sido inmunizados.

El objetivo de tener un control de las personas que no quieren vacunarse es "registrar los casos de rechazo a la vacunación en el Registro de vacunación, con la finalidad de conocer las posibles razones de reticencia en diferentes grupos de población"

Esta medida ya estaba pensada dentro de las estrategias de vacunación en España. En los 'Criterios de Evaluación para Fundamentar Modificaciones en el Programa de Vacunación en España' adjuntado por Sanidad en la actualización del plan de vacunación, se propone la opción de que, ante la negativa de un paciente a vacunarse quede reflejada "en la historia clínica o registro de vacunación, pudiendo recogerse la negativa firmada del interesado o sus responsables si se considera pertinente".