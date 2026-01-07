A qué se dedica Thiago, el hijo de 15 años de Nazarena Vélez y Fabián Rodriguez

Nazarena Vélez se encuentra trabajando en la temporada teatral de Villa Carlos Paz y cuenta con un ayudante de lujo: su hijo Thiago , de 15 años. La actriz de Suspendan la boda dio un móvil para Intrusos y fue sorprendida con una nota de su hijo menor, fruto de su relación con Fabián Rodríguez, quien murió en marzo del 2014.

Titi regresó a Córdoba para colaborar con su madre en la venta de entradas y, en diálogo con Pablo Layus, expresó: "Es una locura hacer temporada, la verdad, espectacular. Ya es el segundo año, estuve acá el año pasado. Trabajar con mi familia siempre es un placer. Gracias a Dios, nos está yendo muy bien".

"La gente me reconoce y me encanta, me piden fotos. Hay plena confianza con la familia, me motivan, pero estoy todos los días a full. Yo mismo me ofrecí a volantear, soy una persona bastante dada, se me suele dar, y soy bastante macanudo. A mí me gusta colaborar, soy una persona muy inquieta", describió el joven.

image

"No me llevo un porcentaje, me gusta colaborar. A futuro me veo arriba del escenario y en la parte de producción, me gustan las dos cosas", reveló sobre lo que le gustaría hacer próximamente. "A mi mamá la veo mejor que nunca, volvió a Carlos Paz después de varios años. Te amo mucho, mami. Sos mi vida", concluyó Thiago.

Nazarena Vélez, por su parte, aseguró que cuando su hijo le pida insertarse en el mundo artístico, accederá sin problema: "Me gusta enseñarle a mis hijos que cuesta ganarse la guita, que cuesta salir a laburar. Me gusta que sean independientes económicamente porque me parece muy importante para la vida de una persona". Thiago Rodríguez tiene 15 años y pasó a cuarto año de la secundaria. A menudo, su mamá postea en Instagram fotos y videos con orgullo por el paso del tiempo.

Así luce Thiago, el hijo de Nazarena Vélez y Fabián Rodríguez a los 15 años

Nazarena Vélez atraviesa un momento de gran emoción en el plano personal. La actriz y productora utilizó sus redes sociales para compartir con sus seguidores la alegría de festejar los 15 años de su hijo menor, Thiago “Titi” Rodríguez. Fruto de su relación junto a Fabián Rodríguez.

image

Con un extenso mensaje lleno de ternura y orgullo, la artista saludó públicamente al adolescente y lo acompañó con una serie de imágenes que reflejan la fuerte complicidad entre ambos. “Mi bebé cumplió 15 . Titi, sos uno de los grandes motores de mi vida. Amoroso, dulce y educado. Estoy orgullosa del hombre increíble en el que te estás convirtiendo. Te amo hijito, juntos siempre ”, escribió Nazarena en su cuenta de Instagram, donde acumula miles de seguidores atentos a cada una de sus publicaciones.

En las fotografías que compartió, se puede observar distintos momentos familiares que retratan la cercanía de madre e hijo. Desde abrazos espontáneos hasta instantáneas más producidas, todas transmiten el cariño incondicional que caracteriza a su vínculo. La actriz suele mostrarse muy unida a sus hijos en la vida cotidiana, y no es la primera vez que dedica mensajes cargados de emoción a cada uno de ellos en fechas especiales.