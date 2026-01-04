Calu Rivero generó polémica al explicar por qué no lleva a su hijo al jardín: "Nada me cerraba"

Calu Rivero generó un intenso debate en las redes sociales al compartir su particular visión sobre la educación de su hijo Tao, de casi tres años. La actriz explicó que decidió no inscribirlo en un jardín de infantes convencional tras notar que el niño no se adaptaba a las estructuras tradicionales. “Probé jardines. Probé horarios. Probé encuadres. Nada me cerraba del todo. Había algo que no encajaba ”, confesó la modelo sobre su búsqueda fallida.

La influencer decidió priorizar el ritmo natural de su hijo y optó por una escuela ecuestre, donde el pequeño puede conectar con su pasión por los caballos. De hecho, la intérprete enfatizó que prefiere observar los deseos reales del menor antes que forzar un inicio escolar que le resulte ajeno o angustiante. “No me gusta forzar el ritmo de otro. Ni apurar una infancia” , subrayó para explicar por qué eligió un espacio de aprendizaje basado en la observación y el contacto animal, a diferencia de las instituciones habituales.

La elección de este camino alternativo surgió de manera espontánea al ver la transformación de Tao cada vez que visitaba el predio con equinos. La artista describió una "alegría tranquila" en el pequeño, lo que la llevó a replantearse el concepto de formación académica para su edad. “Y un día pensé: ¿y si esta es su primera escuela?... A veces la primera escuela no se busca. Aparece sola ”, concluyó, despertando posturas encontradas entre sus seguidores.

Mientras algunos usuarios criticaron la falta de escolarización formal, otros defendieron la libertad de los padres para elegir métodos de crianza no tradicionales. Las críticas se centraron en que la escuela es un derecho garantizado que los adultos deben asegurar, mientras que los defensores valoraron el respeto por los tiempos individuales. Rivero, ajena a la controversia, sigue promoviendo un estilo de vida consciente y conectado con la naturaleza en este 2026.

Calu Rivero despidió el año desde Punta del Este

Desde las playas de Punta del Este, la actriz también compartió momentos de relax junto a su pareja, Aíto de la Rúa, marcando el inicio del nuevo año con mensajes espirituales. Con un video sumergidos en el mar, la modelo deseó a su comunidad una energía vital y valiente para los meses venideros. “Que este año te encuentre vivo. Que el 2026 te encuentre presente, curioso y valiente. Ashé”, escribió utilizando términos de raíz yoruba y ancestral.