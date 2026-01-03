Polémica: Noelia Marzol hizo un video hot con su marido frente a su pequeña hija

La bailarina participó de una sugerente escena junto a Ramiro Arias en la pileta, pese a que Alfonsina se encontraba en el mismo lugar.

La bailarina Noelia Marzol se convirtió en el foco de una intensa polémica digital tras compartir un video en sus redes sociales. En las imágenes, se la puede ver en una pileta junto a su marido, el futbolista Ramiro Arias . El contenido, que buscaba ser humorístico, terminó desencadenando un fuerte debate sobre los límites de la privacidad familiar.

Lo que generó el mayor revuelo fue que la pareja protagonizó una escena íntima y sugerente mientras su pequeña hija Alfonsina estaba presente . La cercanía física entre los adultos en el agua fue considerada por muchos usuarios como inapropiada para ser exhibida. La controversia escaló rápidamente en plataformas como Instagram y X, donde el video se volvió viral.

Marzol intentó darle un tono cómico a la situación al acompañar el posteo con un mensaje sobre las dificultades de la vida conyugal. La frase que eligió para el pie de la publicación fue contundente respecto a sus intenciones iniciales: “Imposible tener un momento de lujuria así” . Con esto, buscaba reflejar cómo la maternidad interrumpe los momentos de pareja.

En el transcurso del clip, se escucha a la bailarina interactuar con la niña para intentar recuperar un espacio de soledad con su esposo. En un tono relajado y directo, la artista le hizo un pedido particular a la menor que indignó a gran parte de su audiencia: “¿Nos dejás solos?”. Este diálogo fue el detonante principal de las críticas.

El fuerte debate que se generó tras el video

Muchos seguidores consideraron que la situación no solo era inadecuada para la niña, sino que su difusión pública cruzaba una frontera ética. Los comentarios negativos no se hicieron esperar, cuestionando la necesidad de filmar actos de seducción frente a menores. “Ese tipo de cosas no se muestran”, sentenciaron varios usuarios molestos por la publicación.

La crítica se centró en la sobreexposición de la vida privada y el uso de los hijos para generar contenido en redes sociales. Algunos internautas fueron tajantes al afirmar que la búsqueda de likes no justifica cualquier tipo de registro audiovisual: “No todo es contenido para redes”, advirtieron quienes marcaron una postura defensiva sobre la integridad infantil.

A pesar de la ola de reproches, otro sector de sus seguidores salió en defensa de la protagonista de la obra de teatro "Sex". Para este grupo, la escena no contenía nada explícito y reflejaba una realidad cotidiana en cualquier hogar con niños pequeños. Al mismo tiempo, argumentaron que la sociedad suele magnificar situaciones familiares que, en el ámbito privado, son totalmente naturales. Sin embargo, el clip fue motivo de debate.