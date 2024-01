Cómo quedó Matías Bagnato tras someterse a un bypass gástrico

image.png

“La decisión ciento por ciento la tomé después de que falleciera el asesino de mi familia. La obesidad es un tema que a mí me acompañó desde chico, pero siempre en niveles controlados, digamos, siempre tenía un sobrepeso dentro de todo lo normal, pero estos últimos 12, 13 años desde que empecé a pasar todo todo este calvario que tuve que vivir, obviamente que se agudizó. Empecé a canalizar también por ahí y llegué a engordar casi 40 kilos, lo cual más allá de un tema obviamente estético lo preocupante era un tema de salud: me dolían mucho las rodillas, la espalda, los valores ya me habían empezado a dar bastante mal, ya estaba con una prediabetes y me diagnosticaron hígado graso avanzado”, comentó Matías.