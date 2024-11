Cuáles fueron las indirectas de Duki a Emilia Mernes que aumentan los rumores de crisis

De este modo, una de las primeras indirectas se vivió en la interpretación de “Si me Sobrara el Tiempo”. Sucede que en la canción el trapero se animó a gritar frente a toda su gente una particular frase en alusión a la cantante, lo cual generó polémica y emoción: “Emi, ¿dónde estás?”.

Asimismo, también se vivió lo mismo en “Givenchy”. Es que allí Duki suele hacerle un cambio a la canción original para hacer alusión a Emilia Mernes. Es que él suele cantar: "Emilia también usa Jordan". Sin embargo, dejando en claro que la crisis existe, optó por volver a la versión original: “Mi chica también usa Jordan”.

Por último hay quienes aseguran que mientras el cantante interpretó Barro, de su último álbum, no habría logrado contener las lágrimas. “Me enamoré de tus palabras y de tus actos, de pensarte, de extrañarte, de sentir tu tacto”, reza una parte de la canción en la cual él no habría podido evitar llorar.

Estefi Berardi desmintió la separación de Duki y Emilia Mernes

Estefi Berardi lanzó las razones por las que sostiene que Duki y Emilia Mernes aún están juntos: “Como ellos no se pronunciaban al respecto, fui a la fuente porque no paraban de decir que estaban separados. Lo que me dicen es: ‘Mirá, te digo la verdad, todo lo que están diciendo es falso. No están separados’”.

“La verdad es que legalmente, la única forma de comprobar si un chat es verdadero o falso, por más que sea en video, es que un perito se meta en la computadora de la persona”, explicó. Y cerró: “También me dicen que a Duki y a Emilia estas cosas no les gustan y que por eso no van a pronunciarse al respecto. No quieren darle tanta trascendencia al tema porque es falso. Ellos están juntos”.