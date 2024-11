Revelan cuántas veces Duki engañó a Emilia Mernes

Más allá de la última situación que rebalsó el vaso, trascendió que no sería la primera vez que ocurre algo similar. En su habitual vivo, el periodista Juan Etchegoyen dio detalles de la relación: “A mí me cuentan desde el círculo íntimo de la cantante que ella decidió dejarlo después de esta infidelidad . Según mi información, la ruptura es un hecho, y hoy no hay vuelta atrás porque ella está muy enojada, decepcionada y triste”.

Y agregó a su relato: “Emilia se cansó de que el cantante no la cuide, especialmente con estos gestos hacia otras mujeres en redes sociales. Me llega que no fue solo un caso, sino que han sido varias las situaciones que Emilia tuvo que soportar en estos meses”, dijo y luego agregó: "Me describen que hubo una discusión muy acalorada entre ambos que terminó con la intérprete dejándolo en las últimas horas”.