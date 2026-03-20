De Youtuber a ganador de MasterChef Celebrity: quién es Ian Lucas

Ian Lucas, el participante que tuvo un shippeo con Evangelina Anderson, se impuso en la final y se quedó con la edición del certamen que cautivó a la TV.

Las cámaras estaban esperando el momento exacto donde Wanda Nara anunciaría en el estudio de grabación de MasterChef Celebrity al ganador del certamen. De la gran cantidad de jugadores que ingresaron a la casa con la intención de alzar el título, solo dos llegaron con posibilidades a la instancia final: Sofía Gonet e Ian Lucas .

Con la presencia de seres queridos a la espera de una resolución, Ian escuchó por voz de la conductora que inesperadamente era el nuevo campeón del certamen que cautivó a millones de fanáticos diariamente. Aquel joven de 27 años que brilla en las redes sociales se impuso en la televisión y marcó territorio.

En el mundo de la tv probablemente un desconocido, pero en redes sociales no para de sumar seguidores: en Youtube suma mas de 37 millones de seguidores, 17 millones en Tik Tok y seis millones en Instagram . No fue el azar lo que logró eso, sino que es un trabajo arduo desde los 13 años cuando empezó a incursionar en el mundo redes como distracción ante la separación de sus padres.

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Participó en series de Disney O11CE y Soy Luna como también fue parte del certamen de canto Laten Corazones que se emitió por Telefe. Allí cantó junto a su padre Gustavo de Mendoca. Sin embargo, su madre también es importante en su vida.

"Ella nunca entendió el mundo de las redes, pero siempre se prestaba para lo que necesitaba. Yo le decía: ‘Ma, vamos a grabar un video’ y ella venía. Yo me grabé y me edité por siete años, después le enseñé a editar y me empezó a editar ella. Ella estaba en un trabajo que no la pasaba bien, primero como instructora de pilates y después estuvo unos meses en un banco y el jefe la trataba mal. Volvía llorando y le dije que renuncie. Ella me decía: ‘¿De qué vamos a vivir?’. A mí con los videos económicamente no me estaba yendo tan bien porque no le encontraba la vuelta todavía. Le dije: ‘Arriesgate, de alguna manera lo hacemos’. Y le enseñé a editar mis videos, gracias a eso yo tenía más tiempo de grabar más hasta que en 2020 le empecé a dedicar de lleno a YouTube y ahí me cambió la vida”, dijo en diálogo con La Nación.

La fama y las cualidades que tiene en su lado artístico lo llevaron a iniciar una carrera artística importante donde se codea con figuras importantes de la música argentina. Esto fue un blanco de críticas para los usuarios de las redes sociales: “Hoy mi realidad económica es muy distinta a cuando nací y tal vez juzgan cómo me visto, cómo me arreglo; hay gente que lastima y yo pienso: ‘Si supiera... Vení a mi barrio, que te lo presento’. No pasa ni por la esquina. Siento que ese es el gran éxito: haber salido de ahí, haber podido sacar a mis abuelos del barrio, a mi mamá, a mi hermano. Yo sufrí mucho la delincuencia también, o sea, a mis abuelos les robaron varias veces, a mí me pusieron un fierro en la cabeza, me agarraron de rehén cuando tenía seis años”, dijo en la misma entrevista.

Ian Lucas campeón

Este jueves sumó un nuevo capítulo en su vida ganando el certamen donde incluso tuvo un shippeo con Evangelina Anderson. “Es un sueño haber compartido esto con ustedes. Siento que con trabajo y esfuerzo llega todo”, dijo tras coronarse como campeón.