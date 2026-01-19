La preocupación de los amigos de Martín Demichelis por el pasado de su nueva novia

El periodista Martín Salwe contó cómo fueron los planteos de los amigos del entrenador acerca de su nueva pareja.

Luego de la discusión a los gritos de Martín Demichelis en público con su nueva novia en el parador La Susana, en Uruguay, puso en la lupa a Micaela Benítez , a quien los amigos del exmarido de Evangelina Anderson no terminarían de aceptar . “A Martín le dijeron: cuidado porque esta chica viene del rubro de ser acompañante vip”, contó Martín Salwe .

Entonces, el periodista reprodujo los planteos de los íntimos del ex DT de River: “¿Es tu pareja? ¿Es tu chica? ¿Estás chongueando con ella? ¿O es tu acompañante?“. “Hay antecedentes de esta chica, la han conocido en ese rubro de ser acompañante vip”, agregó Salwe sobre la mujer que además tiene un centro de estética en zona norte.

Ante la duda sobre si Martín conocía o no de antemano los antecedentes laborales de Mica, Salwe remató: “Ahora lo sabe porque el fin de semana un amigo le dijo, ¡salí de ahí!”. “Acompañar en los vuelos a gente soltera, a los traslados y estadías en los hoteles también”, explicó Martín Salwe sobre el oficio de “acompañante VIP”.

“Una acompañante no es tu pareja oficial. Es una persona que se viste bien, se maquilla bien y mantiene siempre una presencia elegante y discreta”, comentó el periodista de Lape Club Social. “Es un trabajo. Todo se paga y tiene tarifas. Depende de qué tipo de accionar. Si vas a un viaje, si vas a un restaurante, si vas muy lejos”.

“Las jornadas valen entre 1.000 y 2.000 dólares. Se paga por día. Puede incluir un un vínculo sexual, y otras puede ser una compañía amistosa”, siguió Salwe. “A veces piden manejar idiomas. Que tenga mucha cultura general. Que pueda opinar de temas diversos”, cerró.

Bomba: Martín Demichelis habría intentado reconciliarse con Evangelina Anderson

La ruptura entre Martín Demichelis y Evangelina Anderson sigue generando revelaciones impactantes sobre los motivos que dinamitaron uno de los matrimonios más consolidados del ambiente. Según la periodista Majo Martino, el actual director técnico intentó una reconciliación desesperada a finales del año pasado para evitar el final definitivo de la familia. Sin embargo, la modelo se mantuvo firme en su postura de no retomar la relación tras descubrir una serie de engaños que quebraron su confianza.

“Él intentó volver con ella a fin de año, pero ella está decidida a que no”, detalló la panelista sobre las internas de la expareja. A pesar de haber convivido bajo el mismo techo durante los primeros meses de la crisis, la decisión de la exvedette resultó irreversible debido a la gravedad de los hechos descubiertos. La información apunta a que el distanciamiento no fue producto de la rutina o el desgaste lógico de los años, sino de situaciones externas.

La panelista fue tajante al explicar que la causa principal de la separación reside en la conducta del subcampeón del mundo de la Selección Argentina durante su estadía en el exterior. La estabilidad que aparentaban en las redes sociales no coincidía con la realidad que se vivía puertas adentro, donde las sospechas terminaron por confirmarse de manera dolorosa. “Se separan por las infidelidades”, sentenció la panelista para terminar con las especulaciones sobre supuestos conflictos económicos o laborales.

Por otro lado, el escándalo sumó un condimento inesperado cuando Yanina Latorre cometió una infidencia en vivo relacionada con el presente sentimental de la modelo en el programa "MasterChef". La conductora reveló, por un descuido, que la participante del reality culinario habría iniciado un vínculo cercano con su compañero de certamen, el joven Ian Lucas. La noticia causó un gran revuelo, ya que confirmaría que la jurado del reality de cocina está dispuesta a dar vuelta la página.

“Obvio que están juntos. Me lo confirmó Wanda”, aseguró la presentadora antes de darse cuenta de que estaba revelando una conversación privada que mantuvo con Wanda Nara en los camarines. Tras el furcio, la angelita intentó disculparse con su fuente, aunque el dato ya se había viralizado en todas las plataformas digitales de noticias. Este nuevo romance marcaría el inicio de una etapa diferente para Evangelina, alejada definitivamente de la sombra de su exmarido.