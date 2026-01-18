Bomba: Martín Demichelis habría intentado reconciliarse con Evangelina Anderson

El exdefensor hizo todo lo posible para regresar con la modelo, pero ella le cerró las puertas y optó por iniciar un nuevo romance.

La ruptura entre Martín Demichelis y Evangelina Anderson sigue generando revelaciones impactantes sobre los motivos que dinamitaron uno de los matrimonios más consolidados del ambiente. Según la periodista Majo Martino, el actual director técnico intentó una reconciliación desesperada a finales del año pasado para evitar el final definitivo de la familia. Sin embargo, la modelo se mantuvo firme en su postura de no retomar la relación tras descubrir una serie de engaños que quebraron su confianza.

“Él intentó volver con ella a fin de año, pero ella está decidida a que no ”, detalló la panelista sobre las internas de la expareja. A pesar de haber convivido bajo el mismo techo durante los primeros meses de la crisis, la decisión de la exvedette resultó irreversible debido a la gravedad de los hechos descubiertos. La información apunta a que el distanciamiento no fue producto de la rutina o el desgaste lógico de los años, sino de situaciones externas.

La panelista fue tajante al explicar que la causa principal de la separación reside en la conducta del subcampeón del mundo de la Selección Argentina durante su estadía en el exterior. La estabilidad que aparentaban en las redes sociales no coincidía con la realidad que se vivía puertas adentro, donde las sospechas terminaron por confirmarse de manera dolorosa. “Se separan por las infidelidades” , sentenció la panelista para terminar con las especulaciones sobre supuestos conflictos económicos o laborales.

Por otro lado, el escándalo sumó un condimento inesperado cuando Yanina Latorre cometió una infidencia en vivo relacionada con el presente sentimental de la modelo en el programa "MasterChef". La conductora reveló, por un descuido, que la participante del reality culinario habría iniciado un vínculo cercano con su compañero de certamen, el joven Ian Lucas. La noticia causó un gran revuelo, ya que confirmaría que la jurado del reality de cocina está dispuesta a dar vuelta la página.

“Obvio que están juntos. Me lo confirmó Wanda”, aseguró la presentadora antes de darse cuenta de que estaba revelando una conversación privada que mantuvo con Wanda Nara en los camarines. Tras el furcio, la angelita intentó disculparse con su fuente, aunque el dato ya se había viralizado en todas las plataformas digitales de noticias. Este nuevo romance marcaría el inicio de una etapa diferente para Evangelina, alejada definitivamente de la sombra de su exmarido.

El romance entre Ian Lucas y Evangelina Anderson también terminó mal

El entorno de Ian Lucas mantuvo un perfil bajo, aunque los rumores de una química especial entre ambos durante las grabaciones del programa eran un secreto a voces en la producción. Mientras Micho intenta rearmar su carrera profesional, su exesposa parece haber encontrado contención en este nuevo vínculo que nació entre las hornallas más famosas del país, aunque el romance también habría implosionado por la negativa de la modelo a anunciar el público la nueva relación.

La reacción de Yanina al notar su error fue inmediata, pidiéndole perdón a Wanda y solicitando que no la llamaran para recriminarle el dato filtrado accidentalmente frente a las cámaras. El cansancio por las extensas jornadas de grabación del reality parece haberle jugado una mala pasada a la experimentada panelista de televisión. “No lo hice a propósito, se me escapó. Estoy mareada”, se justificó Latorre mientras intentaba manejar la repercusión mediática de sus dichos.