La primera foto de Peter Lanzani tras su internación

El actor fue operado en las últimas horas y compartió una foto de su paso por la clínica. “Informando con la verdad”, escribió.

Peter Lanzani fue noticia en las últimas horas tras la descompensación sufrida el pasado fin de semana que terminó con el actor internado en una clínica porteña. Ya dado de alta, Lanzani usó sus redes sociales para contar lo sucedido y compartir una divertida foto desde el centro de salud donde fue intervenido.

“Gracias a todos los que se preocuparon y mandaron mensajes. Tuve apendicitis y ya estoy operado y descansando en mi casa” , escribió el actor sobre una imagen en la que se ve él con la bata de la clínica y de perfil. “Informando con la verdad” , concluyó en su posteo refiriéndose puntualmente a versiones que aseguraban que su cuadro de salud era complicado.

Pepe Ochoa, periodista de LAM, contó que Lanzani se sometió a una serie de estudios médicos para descartar complicaciones. “Se empezó a sentir mal y se descompensó llegando al sanatorio”, sumó el panelista de América.

Si bien el actor presentó picos de fiebre durante las primeras horas de internación, actualmente se encuentra estable y bajo estricto control médico, a la espera de una decisión sobre el tratamiento que deberá seguir para recibir el alta médica.

En la mañana de este martes, su representante Javier Braier, charló con TeleShow y confirmó que finalmente, y después de varios estudios, el actor tuvo que ser operado de urgencia por un cuadro de apendicitis y que está en proceso de recuperación. “Peter está bien, ya hasta fue dado de alta”, dijo el manager.

La intervención fue realizada el domingo y la familia y su entorno prefirió mantener la noticia bajo silencio hasta que este martes se conoció que tuvo internado. “Ayer, lunes en la noche ya estaba bien y ahora se está yendo del sanatorio, para descansar y mañana retomar sus actividades”, sumó su representante.

Peter Lanzani en Netflix

Netflix, el gigante de las series y películas on demand, confirmó el lanzamiento de un nuevo filme argentino protagonizado por Verónica Llinás y Peter Lanzani, bajo la dirección de Santiago Mitre y con guion del propio director junto a Mariano Llinás.

La producción, aún sin título oficial, es un thriller político que se centra en la infiltración de un oficial de alto rango en grupos que comenzaban a organizarse para reclamar por sus familiares detenidos, en un contexto de dictadura argentina. La historia retrata cómo estos pequeños movimientos ciudadanos fueron dando origen a una forma inédita de resistencia civil.

Peter Lanzani

La película será producida por La Unión de los Ríos (Argentina) y Maneki Films (Francia) y comenzará a rodarse en marzo de este 2026 en distintas locaciones de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Tras la nominación al Premio Oscar por Argentina, 1985, Santiago Mitre regresa con este nuevo proyecto, que él describe como un enfoque íntimo sobre la violencia en la vida cotidiana.

“No intenta abarcar toda una época, sino observar cómo se infiltra la violencia en la vida cotidiana. Una historia que revela la traición más íntima y la resistencia más poderosa”, señaló el director en un comunicado de prensa. Y añadió: “Un thriller basado en hechos reales, donde lo más inquietante es que nada parece extraordinario hasta que ya es tarde”.