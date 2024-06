La salud del "Mini" de Duro de Domar: cómo está tras su internación

“Tuve que decirle a mi hermano que me traiga al hospital urgente y resulta que tenía neumonía y las arterias tapadas”, relató él desde la sala de terapia intensiva del centro médico ubicado en San Isidro, Buenos Aires. “Sentía un fuertísimo dolor de pecho, me costaba hasta ir al baño”, comentó al respecto.

Embed - El “Mini” de Duro de Domar rompió el silencio sobre su salud: “No podía respirar”

“Yo tengo seis stent, hace diez años me había puesto. Seguí con los medicamentos y se me taparon las arterias. Me están limpiando todo y me hicieron cateterismo”, continuó explicando el “Mini” de Duro de Domar, revelando así que también padece de problemas coronarios.

Cómo fue la internación del "Mini" de Duro de Domar

Sobre el momento en que lo llevaron al hospital, el "Mini" de Duro de Domar precisó: “Llegué mal, no daba más. Se ve que tenía la glucemia alta y me dieron un medicamento que no podía despertar, quedé somnoliento”. “No tenía reacción y urgente fueron a hacerme unos estudios. Los médicos estaban desesperados porque no sabían que hacer”, detalló.

“Pensé que estaba viviendo un sueño porque cuando me despierto veo siete médicos juntos enfrente mío y por adentro yo no entendía nada, eso fue cuando me desvanecí”, dijo Juan Carlos Velázquez. Y explicó: “Los médicos me preguntaron si me fui para arriba un rato y yo les dije que no, es como que me hubiese dormido y no podía despertarme”. “Gracias a Dios no era mi hora todavía. Estoy muy bien y Dios me permite seguir vivo”, expresó él tras el momento que atravesó.

“Está peleando por su vida”, había afirmado Juan Etchegoyen la semana pasada en su programa con respecto al estado de salud del actor y humorista. “Le agarró una tos seca al principio y fue empeorando. Me dicen que estuvo unos minutos del otro lado, casi se muere”, fueron las palabras del periodista en ese momento.

“Incluso el sábado le dijo a un familiar: ‘Hermano, llevame al hospital porque no puedo más’”, había expresado Etchegoyen sobre la información que le llegó. Además, indicó que “se desvaneció” en el momento en que le realizaban estudios en el centro médico. “Entró en estado de somnolencia y luego pudieron reanimarlo”, dijo al respecto el periodista.