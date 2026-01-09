Luciano Castro se sinceró sobre su infidelidad: “Me siento patético”

El actor eligió romper el silencio y se mostró avergonzado por ser noticia por un hecho de infidelidad. Qué dijo sobre los audios con Sarah Borrell.

Luciano Castro quedó envuelto en la polémica tras confirmar su infidelidad a Griselda Siciliani con una joven que vive en España. El actor rompió el silencio en Intrusos (América) y realizó una dura autocrítica.

Lejos de negar y ocultar la verdad, Castro expresó que le molesta repetir errores del pasado y se sinceró sobre el audio que se filtró con Sarah Borrell. “ Escucharme me da mucha vergüenza, me siento patético , me siento patético”, dijo sin vueltas.

En otro momento de la nota con el ciclo de América, el actor se mostró arrepentido y dolido por cometer los mismos errores: “después también me da mucha tristeza encontrarme otra vez en el mismo lugar ”.

Siguiendo con la autocrítica, Luciano se sinceró sobre el patrón que repite en sus relaciones. “Es como que tengo esa gran virtud de conseguir grandes cosas en mi vida y de inmediato así las destruyo”.

Qué dijo Griselda Siciliani sobre la infidelidad

Luciano Castro quedó envuelto en un escándalo luego de que se filtren audios que intercambió con Sarah Borrel, la tercera en discordia, durante un viaje que realizó a España. Una de las personas que lógicamente se vio afectada por la situación fue Griselda Siciliani, actual pareja del actor, quien se expresó públicamente sobre lo ocurrido.

En diálogo con el programa La Mañana con Moria reveló detalles de cómo vivió la situación: “Estoy involucrada porque estoy en pareja con él, pero en realidad es algo que le pasó a él. No lo siento muy propio”. Por otra parte, sumó: “Yo ya sé quién es Luciano. Yo lo elijo así, no elijo a alguien imaginando que va a ser de otra manera”.

Por otra parte se expresó sobre cómo afronta sus vínculos amorosos: "Mis relaciones son de complicidad y de autonomía total. Estoy en una etapa de relax, de disfrute, de pasarla bien”. Pero, sin embargo, asumió el malestar por la situación: “La exposición es lo que me da un poco de fiaca. No es que me da lo mismo. No me gusta escuchar que hablen de mi novio o de mí”.

“Nosotros no tenemos pareja abierta ni poliamor. Si él me viniese a contar una intimidad, me muero. Es su vida, su intimidad”, contó sobre el vínculo y se refirió al punto más sensible de esta polémica: “Cuando la intimidad se vuelve pública hay algo que hay que atajar. Eso es lo que estoy pensando estos días”.

Con total sinceridad soltó: “Me hubiese gustado no escuchar ese audio”. Luego contó qué le dijo Luciano sobre la situación: “Él me dijo que eso era cierto... No es un hombre cuidados, prolijo. Es algo que él trae. Es este hombre”.