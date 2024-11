Marixa Balli contó cómo fue el insólito robo que sufrió en medio de un show

Marixa 2.jpg Marixa Balli

El particular robo que sufrió Marixa Balli

De todas las anécdotas de aquellos años, una en particular quedó grabada en su memoria. “Fue en una bailanta top, 5 estrellas. No recuerdo bien la zona, pero en medio del show alguien me tironeó y la gente de seguridad no llegó a tiempo al escenario”, relató la panelista, dejando a la audiencia intrigada con los detalles.