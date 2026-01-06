Messi fanático del chisme: reveló qué programa de espectáculos le gusta mirar

Lionel Messi brindó una entrevista a Diego Leuco y Nico Occhiato para el programa de streaming Nadie dice nada en Luzu TV . Allí, el crack de la Selección Argentina habló de todos los temas y profundizó sobre su vida en Miami , Estados Unidos.

Entre otras cosas, el futbolísta sorprendió al contar del vínculo que tiene su esposa Antonela Roccuzzo con Momi Giardina, a quien sigue atentamente en su participación en MasterChef Celebrity (Telefe). "Momi dice que es amiga de Anto", le dijo Nico Occhiato. Y Messi confirmó en una entrevista desde el Chase Stadium de Inter Miami: "Se escriben, sí, es verdad. Se caga de risa con ella. Ahora estábamos mirando MasterChef y se ríe con ella. No sé de qué hablan pero se mensajean de vez en cuando".

En otro pasaje de la charla, el conductor le consultó: "¿Mirás LAM?". Y el ídolo argentino no dudó en su respuesta: "Si miro. Me gusta, soy un poco como mi vieja, me divierte. A Anto no le gusta mucho, yo soy más del espectáculo, para estar al día no más e informarme un poco". "Pero sí me gusta y a mi vieja le encanta el teatro, es cholula, le gusta todo eso. Si es por ella estaba ahí con Ángel en LAM", agregó entre risas sobre su banca al ciclo que conduce Ángel de Brito por América TV.

Messi mira LAM

"Parece que no pero dos horas menos te cambian un montón y más cuando nosotros tenemos una rutina muy determinada", reconoció al momento de ver televisión de Argentina.

Messi y su fanatismo por Envidiosa

Por otro lado, Lionel Messi sorprendió al hablar de una de las series que la rompió en los últimos tiempos: Envidiosa. La ficción protagonizada por Griselda Siciliani y distribuida por Netflix obtuvo un éxito rotundo y el capitán del Inter Miami no se quiso quedar afuera del fenómeno.

De esta manera, el jugador de la selección argentina comentó que durante su tiempo libre disfruta de ver series junto a su esposa. Una de las últimas que eligieron fue justamente Envidiosa y la definió como “muy buena”. No obstante, remarcó que suelen mirar “de todo” y no solo producciones argentinas. Además, contó que consume programas de streaming, pero a través de los clips que se hacen para las redes sociales y que pasa mucho tiempo en TikTok.

Además, Messi dio detalles del inicio de su relación con Antonela. Recordemos que se conocieron cuando eran niños en Rosario gracias a Lucas Scaglia, mejor amigo de él y primo de ella. Cuando él se fue a vivir a Barcelona perdieron contacto, pero durante un viaje de regreso a casa para visitar a su familia se reencontraron y el resto es historia. Pero, para sorpresa de más de uno, durante la entrevista contó detalles inéditos de su noviazgo: “Nos conocemos desde los seis años. Ya desde chiquito me gustaba. En una época fuimos ‘amigovios’ pero éramos muy chiquitos, todavía no había derecho a nada”.

Aunque estuvieron varios años separados y sin contacto, él siempre estuvo al corriente de todo lo que acontecía en su vida gracias a su mejor amigo. A los 16, 17 años comenzaron a chatear y a mandarse mails y a los 20, cuando fue de visita a Rosario, volvió a cruzarse con su amor de la infancia. Los viajes fueron cada vez más frecuentes hasta que tuvo que tomar una decisión porque era consciente de que encontró a la mujer de su vida: “Sabía que en el momento que caía ahí ya estaba, no me podía mandar más ninguna y hacer las cosas bien”. Aunque no recordaba si le preguntó o no si quería ser su novia, sereno y tranquilo, reconoció que todo “se dio” cuando se tuvo que dar: “Ya veníamos de chiquitos con el juego, ese porque sin saber, sin entender nada, ya gustábamos el uno del otro. Todo el mundo se reía porque en las comidas familiares nos mirábamos con vergüenza”.