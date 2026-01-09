Por qué Telefe emitirá MasterChef Celebrity el sábado

Wanda Nara confirmó que el reality de cocinas tendrá una emisión especial este sábado 10 de enero a las 21. Cuáles son los motivos.

Este sábado 10 de enero a las 21 Telefe emitirá un programa especial de MasterChef Celebrity . El reality conducido por Wanda Nara tendrá una edición extra y el canal busca quedarse con el rating del fin de semana.

El regreso tan esperado de Mirtha Legrand a la pantalla de El Trece con sus tradicionales programas desde La Feliz obligó a la producción del certamen de cocinas a diseñar un especial para competir con la diva que cumplirá en febrero próximo 99 años.

Es por ello que, en las últimas horas, y con una promo que tiene como protagonista a Wanda Nara, conductora del ciclo, junto a Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui se confirmó el programa especial que enfrentará a la diva de los almuerzos.

¿Qué se verá en el especial? Según trascendió, funcionará como un resumen extendido de los momentos más destacados de la competencia. Se podrá ver los mejores platos, los errores más comentados, las devoluciones más picantes del jurado y las escenas que marcaron tendencia en redes sociales desde el estreno del reality.

Quién fue el primer eliminado de MasterChef Celebrity del 2026

MasterChef Celebrity tuvo un nuevo participante eliminado del certamen y se convirtió en el primero del 2026. Luego de una jornada de alta temperatura una competidora querida en el certamen tuvo que decir adiós.

Los participantes que llegaron con el delantal negro tuvie ron una difícil aventura trabajando con mollejas de corazón. Uno de los siete participantes que llegaron nominados dijo adiós: Evangelina Anderson, Ian Lucas, Sofía “La Reini” Gonet, Claudio “El Turco” Husaín, Miguel Ángel Rodríguez, Marixa Balli y Sofi Martínez, se midieron en la batalla.

Solo uno de ellos tuvo que decir adiós: fue la periodista deportiva Sofía Martínez quien tuvo que decir adiós tras no convencer al jurado con el plato realizado. La contracara de ellos fueron La Joaqui, La Reini y Evangelina Anderson, quienes recibieron elogios por parte de los tres jurados.

“Para mí fue todo ganancia. Vengo del palo del periodismo, donde el protagonista es el otro, y acá me tocó estar de este lado. Fue un aprendizaje constante”, contó Sofi emocionada sobre su etapa en el certamen.