Riquelme vuelve a la carga por uno de sus viejos anhelos para Boca

La gestión de Juan Román Riquelme no se ha destacado por traer infinidad de jugadores, sin embargo, cuando el actual presidente de Boca se ve tentando por un jugador, no acepta un NO como respuesta. Así fue el caso de Cavani quien terminó fichando por el Xeneize después de muchos mercados de pases en donde su pase no se dio, y así parece ser el caso de otra de las obsesiones de Román.