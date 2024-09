Se anunció la grilla del Cosquín Rock 2025: Los Piojos, Babasónicos, y más artistas en la cartelera

Embed - Cosquin Rock on Instagram: "HAY GRILLA #CR25 nos vemos en los 25 años, el 15 Y 16 de Febrero 2025 en el Aeródromo Santa María de Punilla Tickets en www.cosquinrock.net @bbva_argentina - 12 cuotas sin interés con @modo.arg PRESENTA @fernetbranca_ar STREAMING @disneyplusla INVITA @bbva_argentina - @modo.arg - @cervezaquilmes ACOMPAÑA @discoargentina - @redbullarg - @dilema_wines - @mccainargentina - @uccoficial - @avaliansalud - @notcoarg MEDIA PARTNER @billboardar - @mega983 - @cadenaheat @cadena3com - @todonoticias @tnlaviola - @quieromusicatv - @djmagla #ComunidadCR #MúsicaArgentina #ConciertosAR #Musica #Show #Showenvivo #Festival #Músic" View this post on Instagram A post shared by Cosquin Rock (@cosquinrock)

Con más de veinte años de historia, el Cosquín Rock se ha convertido en uno de los eventos musicales más esperados todos los años para los fans del rock nacional.

La grilla completa del Cosquín Rock

Los Piojos - Deadmau5 • Babasónicos - Airbag - Divididos - Wos - No Te Va Gustar - Nicki Nicole - Dillom - Ratones Paranoicos - Las Pastillas del Abuelo - Las Pelotas - Skay y Los Fakires - Luck Ra, Mariano Mellino - La Delio Valdez + Julian Jeweil - Popof * Space 92, Tainos - Los Auténticos Decadentes • Guasones • Catriel y Paco Amoroso - El Mató a un Policía Motorizado - La Vela Puerca • Raros Recuerdos • Turf • Conociendo Rusia • Bandalos Chinos • Javiera Mena • Nafta • Bhavi - Silvestre y La Naranja • Cruzando el Charco - El Plan de la Mariposa - Los Tipitos • Fer Ruiz Díaz • Indios - El Zar - Koino Yokan • Juan Hansen Live - Emmanuel Horvilleur • Swaggerboyz - Vapors of Morphine - Los Espíritus - Hilda canta a Charly • Jóvenes Pordioseros • Massacre • Piti Fernández • Winona Riders - Zoe Gotusso - Memphis La Blusera • La Chancha Muda • Siddhartha - Tributo a Pappo: Miguel Vilanova - Celeste Carballo - Luis Robinson - Bolsa González - Ale Kurz • Mayra Iglesias • Leo Rizzi • Blair • Lara 91k • Florian - Ryan • Claudette King - Rosa Profunda - Dos Parejas - Manu Martínez - Polenta - Iván Singh & Sheryl Youngblood • Sol Ortega - Santi Gelli • Inazulina - Fonso y Las Paritarias - The Rhythm Gamblers - Genitallica - Los Búfalos Sedientos - K.A. * Maia Dros + Claudia Sette & Toyo Bagoso - Daniela Milagros + Hijo de la Tormenta • Lupe • Vinocio • Sul Bassa • Mabel • Gindy Coleoni Band • Yulie y Vane Ruth • Pampa • J Gabriel - Gara Uma • Gesar Valdomir Blues Band + Mari Fole ft. Nico Raffetta - The Ginger Hearts • Siwinshi - Marlene Suhly & The Super Sax • Marti Death • Papi Gimi Romero & Brossoul • Los Mentidores

Cosquín Rock Córdoba

Los números del Cosquín Rock 2024

El festival Cosquín Rock 2024, que se desarrolló el 11 y 12 de febrero pasados en Santa María de Punilla, movilizó más de 21 mil millones de pesos, con una concurrencia estimada en más de 100 mil personas.

Los datos informados desde la organización que tiene como referente al empresario José Palazzo, aseguró que los recursos involucrados y el movimiento de personas, “consolidan definitivamente (al festival) como un motor económico y cultural dentro de las industrias culturales y creativas”.

La compañía destacó que el volumen total se construye con la suma de la inversión de la empresa y los consumos del público tanto dentro como fuera del festival.

El festival no sólo genera empleo e ingresos durante su realización sino que también impulsa de manera cabal la transformación turística en la región anfitriona, aseguró la empresa.

Al mismo tiempo, el evento sobresale por su “irrenunciable compromiso con la sostenibilidad”.

En la edición 2024, nuevamente lidera el sector realizando otra vez su exhaustivo estudio de triple impacto en el que se evalúa su influencia ambiental y el gran impacto económico y sociocultural. El estudio de triple impacto fue desarrollado por el área de Investigación y Extensión del Instituto Cultura Contemporánea, por tercer año consecutivo y ofrece información esencial sobre el perfil del público asistente y su consumo cultural.