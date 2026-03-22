Espectáculos La Mañana Maxi López Tremendo: Maxi López reveló cuánto fue la mayor cantidad de dinero que ganó en un mes y sorprendió a todos

Maxi López sorprendió al revelar cuál fue la mayor cantidad de dinero que ganó en un mes durante su carrera como futbolista: el exdelantero, que brilló en clubes como Milan, Barcelona y Sampdoria, participó recientemente en MasterChef Celebrity y se animó a abrir su baúl de recuerdos en una charla con el streaming de Mernosketti. El exartllero compartió detalles de su pasado profesional y cómo los ingresos extraordinarios llegaban acompañados de premios y bonos, generando sorpresa entre los presentes.

Los números que Maxi López supo cosechar como jugador Durante la entrevista, uno de los jóvenes le preguntó: “¿Cuánto fue lo más que ganaste en un mes?”. Tras unos segundos de duda, Maxi respondió con modestia: “Lo más que gané en un mes…”, y ante la insistencia de los streamers, completó: “Un mes, y por ejemplo, la Champions, el año ese, cuando llegó el recibo de sueldo y llegó con los premios y todo, dos y pico”. La aclaración de la moneda fue clave para dimensionar la cifra: “Dos millones y medio de euros”, confirmó el surgido en River, desatando risas y asombro en todos los presentes.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El Impacto (@elimpactocom) La presencia en Masterchef Celebriry que le "abrió la cabeza" El exfutbolista recordó que, más allá del dinero, su paso por los clubes europeos estuvo lleno de experiencias que marcaron su vida profesional y personal. La participación en el reality culinario, al mismo tiempo, le permitió explorar un nuevo terreno, forjar amistades y generar un vínculo cercano con el público. “Es una experiencia que a mí me abrió la cabeza mal”, se refirió sobre cómo la exposición mediática le brindó otra perspectiva sobre el trabajo en equipo y la exigencia diaria.