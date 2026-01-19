Maxi López se muda a Argentina y muy cerca de Wanda Nara

El participante de MasterChef Celebrity confirmó su residencia en el país y contó cómo se tomó la noticia su pareja Daniela Christianssen.

Maxi López está listo para encarar el 2026 con nuevos proyectos. El participante y candidato a ganar MasterChef Celebrity planea desembarcar en la Argentina de manera permanente y vivir muy cerca de su ex Wanda Nara.

La decisión del exfutbolista ya está tomada y tras viajar a Suiza por el nacimiento de su segundo hijo junto a Daniela Christiansson , diseña su presente laboral en la Argentina donde tiene un sinfín de propuestas. Es que su paso por el reality de cocinas le abrió las puertas a un mundo completamente nuevo que sabe aprovechar muy bien.

En una nota con A la Barbarossa (Telefe), López contó que la idea de mudarse a Buenos Aires no es de ahora, sino de hace un tiempo y aseguró que se concretará durante el 2026.

“Vienen todos. Es más, esta semana tengo que ir a ver y definir algo que ya me gustó. Estarán viniendo pronto”, dijo Maxi en diálogo con Pía Shaw desde Mar del Plata.

“¿Te mudás cerca de lo de Wanda?” quiso saber Georgina a lo que, dudando de la respuesta, el ex de la mediática afirmó: “sí, por ahí. La idea es estar cerca de los chicos”.

Respecto al vínculo de Daniela con la Argentina, contó que la modelo sueca vino al país tres o cuatro veces y que le encanta. “Vamos a estar súper bien”, remarcó el participante del reality de Telefe que cerró contrato con el canal para otros proyectos.

Tras la polémica que se generó con el nacimiento de Lando el 31 de diciembre de 2025 y la repentina vuelva de Maxi a la Argentina para continuar con las grabaciones de MasterChef, llevó tranquilidad a los seguidores cuando se refirió a cómo atraviesa su pareja este momento sin su acompañamiento. “Dani es una madraza. Hay gente que le da una mano, además de sus padres, que viven a cinco minutos”, explicó, sin profundizar.